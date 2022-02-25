EPGİS Twitter açıklamalar: 26 ŞUBAT benzine ve motorine zam! 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Rusya Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrülün varil fiyatı 105 dolara çıktı. Petrol fiyatları 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişmelerin ardından benzin ve motorine zam geldi. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda ve benzin grubunda fiyat artışı meydana geldi. Peki, Benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,51 TL benzin grubunda 1,61 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Zam sonrası benzin ve motorin bazı illerde 17 liranın üzerine çıkıyor.

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara çıkarak 8 yılın zirvesini görmüştü.

EPGİS AÇIKLADI: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

EPGİS son dakika açıklamasında; "26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,61

Motorinde 1,51 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verdi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 97,42 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 97,42 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 97,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dün 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Fiyatlardaki yükseliş eğilimi artan jeopolitik risklerin etkisiyle devam ederken, uzmanlar, küresel petrol stoklarının yedi yılın en düşük seviyesinde olması nedeniyle petrol piyasalarının arz şoklarına karşı savunmasız olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası ABD yönetimi, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

Yaptırımların Rus ekonomisine ciddi maliyetler getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacaklarını ifade etti. Biden, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ise "her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir karar olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, enerji sektörünün Rus devletine gelir sağlayan önemli bir ekonomik alan olduğunu hatırlatarak enerji alanına yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarına işaret etti. Rusya'nın yıllık 24 milyar avroluk petrol ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan von der Leyen, "İhracat yasağımız, Rusya'nın petrol rafinerilerini yenilemesini imkansız hale getirerek petrolü vuracak." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'dan Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesinin de yasaklanacağını belirtti.

Japonya ise Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti. Genişletilen yaptırım paketi, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrolü, Rus finans kuruluşlarının mal varlıklarının dondurulması ve bazı kişi ve kuruluşlara vize tahsisinin askıya alınmasını kapsıyor.