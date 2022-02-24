Swift nedir, ne demek? Rusya Swift sisteminden çıkarıldı mı? Rusya'ya hangi ülke, hangi yaptırımları uyguladı?

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın swfit sisteminden çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılıyor. Swıft ülkelerdeki bankaların arasında yapılan elektronik fon transferi için standart sağlayan sisteme verilen addır. Rusya'nın Ukrayna'ya askari operasyon gerçekleştirmesi sonrası Rusya swfit sisteminden çıkarılmasının olasılığı var mı yok mu merak ediliyor. ABD ve AB'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulaması gündemde. Peki Rusya Swıft sisteminden çıkarıldı mı? Swıft nedir, ne demek?
SWİFT NEDİR, NE DEMEK?
Rusya Swıft sisteminden çıkarıldı mı? sorusuna yanıt vermeden önce Swıft sistemi hakkında bilgi verelim. Avrupa Birliği için oldukça önemli bir enerji tedarikçisi olan Rusya, Avrupa Birliği ülkelerine sattığı doğalgaz ve petrolün ödemesini SWIFT sistemi ile alıyor. AB ülkesindeki bir banka hesabından Rusya'daki bir bankanın hesabına Swıft sistemi ile aktarım sağlanıyor.
Swıft sistemi olmazsa Rusya ödeme de alamıyor. Ancak şunu belirtelim ki Rusya şimdilerde SPFS adında yeni bir alternatif geliştirdi. Ancak şimdilik pek fazla kullanılmıyor.
RUSYA SWİFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILDI MI?
Rusya Swıft sisteminden çıkarıldığı yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırımlar Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'den geldi.
Daha sonra ABD, Japonya ve Kanada da yaptırımlar açıkladı.
RUSYA'YA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI?
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı" ifadesini kullandı.
Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." ifadesini kullandı.
Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirtti.
ABD, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldı. Rusya'nın dış borçları da yaptırım kapsamına girdi. Biden bu adımla Moskova yönetiminin Batılı finans kuruluşları üzerinden para kazanamayacağını ifade etti.