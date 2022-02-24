Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.02.2022 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2022 15:06
    ABONE OL

    Son dakika: Ukrayna'da döviz piyasası işlemleri durduruldu

    Son dakika haberleri... Ukrayna Merkez Bankası döviz piyasası işlemlerini durdurdu. Bankalardan yerel para cinsi mevduat çekimine de limit getirildi.

    Ukrayna’da döviz piyasası işlemleri durduruldu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Ukrayna sermaye kontrolü kararı aldı.

    Ukrayna Merkez Bankası Döviz piyasasındaki işlemleri durdurdu. Ülkede döviz çekimi yasaklandı. Banka döviz kurunu da 24 Şubat kuruyla sabitleme kararı aldı.

    Banka, mevduatlardan nakit çekişini de günlük 100 bin grivnayla sınırladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emrini vermesinin ardından Rusya güçleri Ukrayna genelinde hedeflere saldırmaya başladı. Batı dünyası ise "daha ağır yaptırımlar" uygulanacağını vurguladı.

    Rusya perşembe sabahı bir dizi saldırı gerçekleştirirken Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'in de hedef alındığını söyledi ve vatandaşların sığınaklara inmesini tavsiye etti. Ukrayna sınır güçleri ise güneyden Kırım ve kuzeyden Belarus olmak üzere beş bölgeden top atışlarına maruz kaldıklarını bildirdi.

    Putin, televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı olmadığını belirtti. Putin ABD ve müttefiklerinin NATO'yu genişleterek "kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in hareketinin gayrimeşru ve nedensiz olduğunu, dünyanın Rusya'yı sorumlu tutacağını söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ukrayna'da döviz piyasası işlemleri durduruldu
        SON DAKİKA