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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 15:41
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    • 24.02.2022 15:41
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    Son dakika: THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY) yarınki Ukrayna seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda "Ukrayna’da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi.

    THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti
    THY'nin yarınki Ukrayna seferleri de iptal oldu.

    Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda "Ukrayna'da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti
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