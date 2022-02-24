Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak? Dünya borsaları canlı! Dolar, euro ve altında son durum...

GÖZLER UKRAYNA'DAN GELECEK HABERLERDE

Analistler, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte artan risk algısının bir süre daha varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürebileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmalarının faydalı olabileceğini kaydetti.

Artan gerilim sonrasında para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerin de öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de artan enflasyon nedeniyle bir ara yüzde 90'lara çıkan 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali ise gerilerken, tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

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Döviz kurları ve emtia nasıl tepki verdi?

Investing'in haberine göre, para birimlerinde bugün ruble, dolar karşısında %8 kayıp ile en çok düşüşü yaşarken jeopolitik risk fiyatlaması genele sirayet etti. Doların da yükselmesi ile bugün gelişen ülke paralarının tamamında kayıp var, fakat günlük bazda rublenin ardından en çok kayıp TL'de yaşanıyor. USD/TRY kuru bugün %3'e yakın yükselişle 14,2460 seviyesine çıktı. 20 Aralık'taki rekorun ardından 13'lü seviyelerde yatay seyir izleyen kur, bugün son 9 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Ukrayna'nın Türkiye'den boğazları Rusya'ya kapatmasını istemesi ve Batı'dan işgalin daha ileri boyuta gideceği yönünde açıklamalar gelmesi ile 5 yıllık risk primi

580 baz puan üzerine çıkarak son iki ayın zirvesini gördü.