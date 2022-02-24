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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 16:19
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    • 24.02.2022 16:19
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    Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak? Dünya borsaları canlı! Dolar, euro ve altında son durum...

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı özel askeri operasyon başlatmasının ardından borsalar sabah saatlerinden itibaren değer kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması bütün varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, küresel pay piyasalarında düşüşler ivme kazandı. Dolar ve altında son durum merak edilirken gözler Amerika borsasının açılış saatine çevrildi. Peki, Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? Amerika borsası saat kaçta açılacak? Amerikan, Asya ve Avrupa borsası açılış saatleri...

    takvim.com.tr
    Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak?

    Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından negatif bir seyir izlenirken, haberin ardından Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı, emtia fiyatlarında ise yükseliş hız kazandı. Dolar ve altında son duurm merak edilirken gözler Amerika borsasına çevrildi. Peki, Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak? Dünya borsaları canlı! Dolar ve altında son durum...

    AMERİKA BORSASI NE ZAMAN AÇILIYOR?

    Amerika borsasının açılış saati, Türkiye saati baz alınarak yazılmıştır.

    ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmesi sebebiyle NYSE ve NASDAQ borsaları, Türkiye saatiyle 16:30 - 23:00 arasında açık olacaktır.

    RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ KÜRESEL PİYASALARI SARSTI

    Küresel pay piyasaları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla sert satıcılı seyrederken, altın, petrol ve tahvil fiyatları yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması bütün varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, küresel pay piyasalarında düşüşler ivme kazandı.

    Rusya'da RTS endeksinin düşüşü yüzde 49'a ulaşmasının ardından kayıplar kısmen telafi edilse de saat 12.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 27 azalışla 878 puanda seyrediyor. Sberbank'ın hisseleri yüzde 51 düşüşle 102 rubleden, Gazprom hisseleri ise yüzde 38 değer kaybıyla 170 rubleden işlem görüyor.

    Ayrıca, Rusya'nın diğer önemli şirketlerinden Rosneft yüzde 34, Lukoil yüzde 26 ve Yandex yüzde 25 değer kaybetti. ABD'de vadeli işlem piyasalarında endekslerin düşüşü yüzde 2'ye ulaşırken, Avrupa borsaları sert satıcılı açılışın ardından dünkü kapanışların yaklaşık yüzde 3 altında bulunuyor.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel pay piyasalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ediyor. Açılışta yüzde 7'den fazla değer kaybeden endeks nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. En düşük 1.852 puanı gören BIST 100 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 6,9 altında 1.876 puanda seyrediyor.

    Yaşanan gelişmeler sonrası güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle altın, petrol ve tahvil fiyatları yükseliyor.

    Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı da 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerini gördü.

    ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2 sınırından yüzde 1,88'e geriledi.

        GÖZLER UKRAYNA'DAN GELECEK HABERLERDE

        Analistler, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte artan risk algısının bir süre daha varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürebileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmalarının faydalı olabileceğini kaydetti.

        Artan gerilim sonrasında para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerin de öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

        Öte yandan, ABD'de artan enflasyon nedeniyle bir ara yüzde 90'lara çıkan 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali ise gerilerken, tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

        DOLAR - EURO - ALTIN CANLI GRAFİK!

        Döviz kurları ve emtia nasıl tepki verdi?

        Investing'in haberine göre, para birimlerinde bugün ruble, dolar karşısında %8 kayıp ile en çok düşüşü yaşarken jeopolitik risk fiyatlaması genele sirayet etti. Doların da yükselmesi ile bugün gelişen ülke paralarının tamamında kayıp var, fakat günlük bazda rublenin ardından en çok kayıp TL'de yaşanıyor. USD/TRY kuru bugün %3'e yakın yükselişle 14,2460 seviyesine çıktı. 20 Aralık'taki rekorun ardından 13'lü seviyelerde yatay seyir izleyen kur, bugün son 9 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

        Ukrayna'nın Türkiye'den boğazları Rusya'ya kapatmasını istemesi ve Batı'dan işgalin daha ileri boyuta gideceği yönünde açıklamalar gelmesi ile 5 yıllık risk primi

        580 baz puan üzerine çıkarak son iki ayın zirvesini gördü.

        AMERİKA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

        New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

        Nasdaq : 16:30-23:00

        Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

        AVRUPA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

        İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

        Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

        Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

        İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

        Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

        Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

        İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

        İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

        İspanya Borsası : 11:00-19:30

        Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

        Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

        Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

        İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

        Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

        ASYA KITASI BORSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

        Çin Borsası : 04:30-11:00

        Japonya Borsası : 04:00-10:00

        Hong Kong Borsası : 04:30-11:00
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        Haberler Ekonomi Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak? Dünya borsaları canlı! Dolar, euro ve altında son durum...
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