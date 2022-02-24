Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak? Dünya borsaları canlı! Dolar, euro ve altında son durum...

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından negatif bir seyir izlenirken, haberin ardından Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı, emtia fiyatlarında ise yükseliş hız kazandı. Dolar ve altında son duurm merak edilirken gözler Amerika borsasına çevrildi. Peki, Amerika piyasaları ne zaman açılıyor? ABD borsası saat kaçta açılacak? Dünya borsaları canlı! Dolar ve altında son durum...
AMERİKA BORSASI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Amerika borsasının açılış saati, Türkiye saati baz alınarak yazılmıştır.
ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmesi sebebiyle NYSE ve NASDAQ borsaları, Türkiye saatiyle 16:30 - 23:00 arasında açık olacaktır.
RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ KÜRESEL PİYASALARI SARSTI
Küresel pay piyasaları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla sert satıcılı seyrederken, altın, petrol ve tahvil fiyatları yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması bütün varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, küresel pay piyasalarında düşüşler ivme kazandı.
Rusya'da RTS endeksinin düşüşü yüzde 49'a ulaşmasının ardından kayıplar kısmen telafi edilse de saat 12.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 27 azalışla 878 puanda seyrediyor. Sberbank'ın hisseleri yüzde 51 düşüşle 102 rubleden, Gazprom hisseleri ise yüzde 38 değer kaybıyla 170 rubleden işlem görüyor.
Ayrıca, Rusya'nın diğer önemli şirketlerinden Rosneft yüzde 34, Lukoil yüzde 26 ve Yandex yüzde 25 değer kaybetti. ABD'de vadeli işlem piyasalarında endekslerin düşüşü yüzde 2'ye ulaşırken, Avrupa borsaları sert satıcılı açılışın ardından dünkü kapanışların yaklaşık yüzde 3 altında bulunuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel pay piyasalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ediyor. Açılışta yüzde 7'den fazla değer kaybeden endeks nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. En düşük 1.852 puanı gören BIST 100 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 6,9 altında 1.876 puanda seyrediyor.
Yaşanan gelişmeler sonrası güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle altın, petrol ve tahvil fiyatları yükseliyor.
Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı da 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerini gördü.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2 sınırından yüzde 1,88'e geriledi.