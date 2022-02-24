SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Küresel piyasalar düşüşte

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Putin'in Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattığını, ülkenin barışçıl kentlerinde saldırılar sürdüğünü belirterek, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı." dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusunun Rusya olduğunu vurgulayarak, "ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Gelişmelerin ardından Biden'ın bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı, ayrıca NATO Büyükelçilerinin olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün akşam yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini belirtmişti.