SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Küresel piyasalar düşüşte

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapatırken, Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.
Gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Putin'in Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattığını, ülkenin barışçıl kentlerinde saldırılar sürdüğünü belirterek, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı." dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusunun Rusya olduğunu vurgulayarak, "ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." ifadesini kullandı.
Gelişmelerin ardından Biden'ın bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı, ayrıca NATO Büyükelçilerinin olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün akşam yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini belirtmişti.
Bu gelişmelerle Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı. Emtia fiyatlarında ise yükselişler ivme kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı Asya vadeli işlemlerinde Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları test etti. Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 doları görmesinin ardından 1.942 dolar seviyelerinde dengelendi. Dünyanın önde gelen iki buğday üreticisi konumundaki Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerin etkisiyle buğday fiyatlarında da yükseliş yüzde 6'ya yaklaştı. Artan risk algısıyla tahvil piyasasına talebin arttığı da gözlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,87'nin altını gördü.
Öte yandan Moskova Borsası, tüm piyasalarda işlemlerin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıklarken, dolar/Rus rublesi 84,7 ile 6 yılın zirvesine yükseldi.