Para piyasalarına Rusya darbesi, altüst oldu! Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları sert çarptı! Tarihin en düşük seviyesinde...

Rusya'nın Ukrayna'ya asgari operasyon başlatmasının ardından para piyasaları alt üst oldu. Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları darma duman! Altın 2020 yılından beri ilk kez bu seviyeyi gördü. Brent petrolde ise korkulan oldu. Dolar/TL ve Euro/TL'de de durum farksız. Rus Rublesinde ise tarihi düşüş başladı. ABD doları karşısında tam yüzde 5,77 değer kaybetti. Son duruma göre ABD ve müttefikleri Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacak. İşte sıcak gelişmeler...
"Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" diyen Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Opesyonun başlamasının ardından Rusya BM Büyükelçisi Nebizia, "Bu bir savaş değil, askeri operasyon" açıklaması yaptı.
BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Biden ise NATO ile işbirliği içinde hareket edeceği belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret etti. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.
PARA PİYASALARI TEPETAKLAK OLDU
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından piyasalar tepetaklak oldu. Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 860 liranın üzerini gördü.
PETROL 100 DOLARI GEÇTİ
Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine yükseldi.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.50'nin üzerinde seyrediyor.