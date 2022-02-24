SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı son durum! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Tüm tedbirler alındı! Türk ekonomisi sağlam...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili son durum açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklama piyasaları rahatlattı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir.