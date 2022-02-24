SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı son durum! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Tüm tedbirler alındı! Türk ekonomisi sağlam...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili son durum açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklama piyasaları rahatlattı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir.
Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir.