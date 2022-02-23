Turizm sektöründe rekor beklentisi! Yoğunluk başladı rezervasyon üstüne rezervasyon yapılıyor

"DENİZLERİ GÜZEL OLAN BÖLGEDEKİ OTELLERE DAHA ÇOK YÖNELİM OLUYOR"

Eskişehir'de seyahat acentesinde çalışan Ali Yıldız, vatandaşların otellerin yıldızlarında ziyade deniz kısmının güzel olduğu bölgeleri tercih ettiğini söyledi. Erken rezervasyonların bu yıl daha çok kâr sağladığını aktaran Yıldız, şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz yıllarda erken rezervasyonun çok büyük bir avantajı oluyordu. Özellikle pandemiden çıktıktan sonraki bu kısımda daha fazla avantajı var. 2022 yılı için güzel bir yıl bekliyoruz. Zaten çok hareketli bir yıl. Erken rezervasyonun faydasını bu sene daha fazla hissetti. Bu dönemde de baya bir hızlandık. Her zaman erken rezervasyonun faydalarını anlatıyoruz. Önceliğimiz zaten bu. Resort oteller dediğimiz konaklama otelleri, herkesin daha çok yöneldiği oteller.