Taşıt kredisinde yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Buna göre, BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi.
Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu. 1.2 milyon lirayı aşmayan kredilerde ise vade 24 ay olarak belirlendi.
TOGG TESİSİNDE SON VİRAJA GİRİLDİ
TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı. Togg'un sosyal medya hesabından çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor" denildi.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YARIŞI İSTANBUL'DA
Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası (FIA-ETCR), ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek yarışma için heyecanlı olduğunu söyleyen Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. İstanbul'un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak" diye konuştu.
Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu. 1.2 milyon lirayı aşmayan kredilerde ise vade 24 ay olarak belirlendi.
TOGG TESİSİNDE SON VİRAJA GİRİLDİ
TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı. Togg'un sosyal medya hesabından çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor" denildi.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YARIŞI İSTANBUL'DA
Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası (FIA-ETCR), ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek yarışma için heyecanlı olduğunu söyleyen Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. İstanbul'un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak" diye konuştu.