2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı..

Şubat enflasyon oranı için geri sayım sürerken gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan ve pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları bekleniyor. Ocak ayı enflasyon verirlerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon beklentisi ne oldu? İşte detaylar...
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart'ta açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYONU
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu.
Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.
Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.