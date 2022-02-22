23 Şubat 2022 altın ve bilezik fiyatları: Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

23 Şubat 2022 altın fiyatları haberimizde! Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? Bilezik fiyatları düştü mü, yükseldi mi? merak ediliyor. Yatırımını altın ya da bilezik ile yapanlar güncel altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Altın bugün düştü. Ancak Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşüş ihtimalinin sona erdiğini kaydetti. Henüz altın almayanlar acele edin! İşte Memiş'in altın yorumu ve güncel, canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT 2022
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 841,62
Gram altın satış: 841,77
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.373,00
Çeyrek altın satış: 1.395,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.750,00
Yarım altın satış: 2.788,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Altın (ONS) alış: 1.899,36
Altın (ONS) satış: 1.899,67
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış:
Cumhuriyet altını satış:
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış: 769,98
22 ayar bilezik satış: 775,18