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    • Ekonomi
    • 23.02.2022 06:21
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    • 23.02.2022 06:23
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    23 Şubat 2022 altın ve bilezik fiyatları: Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

    Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları düşüşte! Gram altının önceki kapanışı 843,64 TL iken bugün güne alış fiyatı 841,46 TL olarak başladı. Çeyrek altının da bir önceki gün kapanış fiyatı 1.398,00 TL olara kaydedilirken bugün güne alış fiyatı 1.373,00 TL, satış fiyatı ise 1.395,00 TL olarak yansıdı. Altında düşüş yaşanırken Para Uzmanı İslam Memiş ise halen altın almayanlara kötü haber verdi. İşte detaylar...

    23 Şubat 2022 altın fiyatları

    23 Şubat 2022 altın fiyatları haberimizde! Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? Bilezik fiyatları düştü mü, yükseldi mi? merak ediliyor. Yatırımını altın ya da bilezik ile yapanlar güncel altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Altın bugün düştü. Ancak Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşüş ihtimalinin sona erdiğini kaydetti. Henüz altın almayanlar acele edin! İşte Memiş'in altın yorumu ve güncel, canlı altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT 2022

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 841,62

    Gram altın satış: 841,77

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.373,00

    Çeyrek altın satış: 1.395,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.750,00

    Yarım altın satış: 2.788,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Altın (ONS) alış: 1.899,36

    Altın (ONS) satış: 1.899,67

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış:

    Cumhuriyet altını satış:

    22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

    22 ayar bilezik alış: 769,98

    22 ayar bilezik satış: 775,18

        ALTIN ALMAYANLARA KÖTÜ HABER İSLAM MEMİŞ'TEN GELDİ! ARTIK BİTTİ

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş daha önce fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir. " demişti.

        Memiş son fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        ''Rusya-Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani, savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu.

        Savaş fiyatlaması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini bitirdiler.

        Yüzde 25'imi Fed nedenli $ ile beklemeyi tercih ettim.''
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        Haberler Ekonomi 23 Şubat 2022 altın ve bilezik fiyatları: Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
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