23 Şubat 2022 altın ve bilezik fiyatları: Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

23 Şubat 2022 altın fiyatları haberimizde! Bugün Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? Bilezik fiyatları düştü mü, yükseldi mi? merak ediliyor. Yatırımını altın ya da bilezik ile yapanlar güncel altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Altın bugün düştü. Ancak Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşüş ihtimalinin sona erdiğini kaydetti. Henüz altın almayanlar acele edin! İşte Memiş'in altın yorumu ve güncel, canlı altın fiyatları...