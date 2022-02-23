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    İngiliz klasik otomobillerini elektrikliye dönüştüren Lunaz’a sipariş yağdı!

    İngiliz klasik otomobillerini elektrikliye dönüştüren Lunaz’a sipariş yağdı. Fiyatlar ise uçuşa geçti. Elektrikli Rolls-Royce için 748 bin, Aston Martin için 1.3 milyon dolar istedi.

    Carpıcı tarife

    Elektrik teknolojisini İngiliz klasik otomobillerine adapte etmesiyle bilinen Lunaz, 2022 ve 2023 yılı siparişlerinin dolduğunu duyurdu.

    Eski futbolcu David Beckham'ın yatırımcıları arasında olduğu Lunaz, fiyat tarifelerini de açıkladı.

    Lunaz araçlarının fiyatları, elektrikli bir klasik Range Rover için vergiler hariç 395 bin dolardan başlıyor. Bentley Continentals ve Rolls-Royce Silver Cloud'ların restorasyonu 476 bin dolar artı vergiden başlarken; Rolls-Royce Phantom V için 748 bin ve seriye en son eklenen Aston Martin DB6 için 1.3 milyon dolarlık başlangıç fiyatı belirlendi.

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    Haberler Ekonomi İngiliz klasik otomobillerini elektrikliye dönüştüren Lunaz’a sipariş yağdı!
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