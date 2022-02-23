INBUSINESS ve Vodafone Business işbirliği: Teknolojinin geleceği masaya yatırılıyor!

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi INBUSINESS, Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology webinar serisini başlatıyor. Yakın gelecekte ekonomik hayatı belirleyecek değişimin ele alınacağı webinar serisinde, iş dünyasının dijital iş modellerine nasıl adapte olacağı ve şirketleri bekleyen zorluk ve fırsatlar, bu alandaki politikalara yön veren liderler, trendleri belirleyen uzmanlar ve bizzat bu dönüşümü gerçekleştiren sahadaki isimlerle ele alınacak.

Yarın yapılacak webinar, INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ile Ulaştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da özel konuşmacı olarak katılacağı webinar, 'Buluta Taşınan Ekonomiye Uyum Sağlarken, Fırsatlar, Riskler Ve Rekabet' konulu panel ile devam edecek.