Firmalara 3'lü destek! 60 milyarlık can suyu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular dün itibariyle başladı.
EN ÇOK KADINLARA
Yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler, 'Yatırım Destek Paketi'nden yararlanabilecek. Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.
Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından yararlandırılacak.
Söz konusu krediler ticari kredi kartları ve Debit/ Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak.