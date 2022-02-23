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    Firmalara 3'lü destek! 60 milyarlık can suyu

    60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular dün itibariyle başladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Firmalara 3’lü destek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular dün itibariyle başladı.



    EN ÇOK KADINLARA
    Yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler, 'Yatırım Destek Paketi'nden yararlanabilecek. Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.



    Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından yararlandırılacak.

    Söz konusu krediler ticari kredi kartları ve Debit/ Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak.




        YATIRIM DESTEK PAKETİ
        Vade: 120 ay

        Kredi üst limiti:

        ● KOBİ'ler 35 milyon TL

        ● KOBİ dışı işletmeler 100 milyon TL



        Kefalet oranı:

        ● Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90

        ● Diğer KOBİ'ler yüzde 85

        ● KOBİ dışı işletmeler yüzde 80



        İHRACAT DESTEK PAKETİ
        Vade: 24 ay (6 ay ödemesiz dönem dahil)

        Kredi üst limiti: 25 milyon TL

        Kefalet oranı:

        ● İhracatı olanlar yüzde 90

        ● Potansiyel ihracatçılar yüzde 85



            İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ:

            Kredi üst limiti:

            ● KOBİ'ler 5 milyon TL

            ● KOBİ dışı işletmeler 20 milyon TL

            Kefalet oranı:

            ● KOBİ'ler yüzde 80

            ● KOBİ dışı işletmeler yüzde 75

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            Haberler Ekonomi Firmalara 3'lü destek! 60 milyarlık can suyu
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