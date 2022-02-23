Firmalara 3'lü destek! 60 milyarlık can suyu





EN ÇOK KADINLARA

Yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler, 'Yatırım Destek Paketi'nden yararlanabilecek. Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek.