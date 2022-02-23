Ev alacaklara önemli uyarı: Aidat tutarına dikkat! Borç almayın...

Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerine şok yaşattı. Personele ödenen ücret ve giderlerdeki artış gerekçe gösterilse de artış oranını yüksek bulan vatandaşlar itiraz yolu aramaya başladı. Yüzde 70'e varan artışlara çözüm aranırken, ev alacakların da aidata dikkat etmesi önem kazandı. Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır, hem aidattan şikayet edenlere hem de ev alacaklara uyarılarda bulundu.
SÖZLEŞMEYE YAZIN
Ev almak isteyenlerin önce konutu için ödeyeceği aidat tutarını öğrenmesini öneren Sağır, sonradan uğraşmamak için geçmiş dönem borçlarının da sorgulanmasının önemli olduğunun altını çizdi. Sağır, "Ev almadan önce site yönetimine mutlaka uğrayın. Site yönetiminden ilgili dairenin geçmiş dönemle ilgili borcunun olup olmadığını öğrenin. Var ise satıcıdan kapatmasını isteyin. Satıcının gayrimenkule sahip olduğu dönemle ilgili çıkabilecek ileriki borçlardan sorumlu olmayacağınıza dair de bir sözleşme yapabilirsiniz. Bu sözleşme elinizi güçlendirir" dedi.
İTİRAZ SÜRESİNE DİKKAT!
Yüksek aidatlara itiraz yolunu da Sağır, şöyle anlattı: "Genel kurula katılan kat maliklerinin işletme bütçesindeki giderlere itirazı var ise önce site yönetimine hangisine itirazı olduğunu bir dilekçeyle bildirmesi gerekiyor. Genel kurula katılanlar sulh hukuk mahkemelerinden 30 gün içinde itirazda bulunabilir. Katılmayanların da 6 ay süresi var."
KİRAYA ZAM FORMÜLÜ
Pek çok ev sahibi kiracısına 'yüksek zam' diye tutturdu. Tavanı aşan kira artışı talebiyle karşılaşanlara uzmanlardan tavsiyeler geldi.
HEM satılık hem kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş sürerken; bazı ev sahipleri de mevcut kiracılarını tavanın üzerinde zam konusunda sıkıştırmaya başladı. Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, kira artışlarının TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirlenebileceğini belirterek, "Bu oran TÜİK tarafından Şubat ayı için yüzde 22.58 olarak belirlendi. Bunun üstünde zam yapılamaz" dedi. Ev sahipleriyle sorun yaşayan kiracılara önerilerde bulunan Altınay, şöyle konuştu: "Taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilir, ancak üstünde anlaşamaz. Yazılı kontratlarında eğer daha düşük bir oran belirlenmiş ise o zaman bu oran geçerli olacaktır. Kiracılar böyle bir durumda mal sahibinin yapmak istediği artışı kabul etmeyerek, yasal orandaki artış ile kiralarını ödemeye devam edebilir. Mal sahibinin istediği oranda artış yapılmaması tahliye nedeni olarak kabul edilemez. Ev sahibi talebinde ısrarcıysa 5 yıllık kiralama süresi dolmak şartıyla kira tespit davası açmalı."