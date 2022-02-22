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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 13:04
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    • 22.02.2022 13:13
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçeceğiz

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz.

    Başkan Erdoğan açıkladı: Elektrikte yeni tarife 1 Mart’ta

    "1 MART'TA UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

    SORU: Geçen haftaki Kabine Toplantısında elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı noktasında mesajlarınız olmuştu. Bu konuda masadaki formül netleşti mi? Yeni düzenlemedeki son durum nedir?

    210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçeceğiz
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