24 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika: Benzine zam var mı 2022? Benzine 70 kuruş zam mı geldi?

Son dakika haberine göre Benzine zam geleceği iddia edildi. Rusya-Ukrayna gerginliğinin akaryakıt fiyatlarına da etkisi olduğu konuşuluyor. Milyonlarca sürücü 24 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki Benzine zam var mı 2022? Benzine zam mı geldi? İşte hell, BP, Petrol Ofisi güncel, akaryakıt fiyatları...