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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 13:00
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    • 22.02.2022 13:00
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    Ruble ne kadar, kaç dolar oldu? 1 Rus rublesi ne kadar, kaç TL oldu?

    Ukrayna ve Rusya'nın sınır bölgelerinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalardaki son durum merakla araştırılıyor. Rus para birimi rubledeki son alış satış fiyatları bu kapsamda merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, ruble ne kadar, kaç dolar oldu? 1 Rus rublesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte küresel piyasalarda son durum...

    Ruble ne kadar/kaç TL oldu?

    Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz giderek büyürken bölgede de tansiyon yükseliyor. Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklamalar peşi sıra geldi. Bu kapsamda Rus para birimi rubledeki son durum merak ediliyor. Peki, ruble ne kadar, kaç dolar oldu? 1 Rus rublesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    1 RUBLE KAÇ TL OLDU?

    22 Şubat 2022 Salı saat 13.00 itibariyle 1 Rus rublesi 0,17 TL'ye karşılık geliyor.

    1 RUBLE KAÇ DOLAR?

    22 Şubat 2022 Salı saat 13.00 itibariyle 1 Rus rublesi 0,013 dolara karşılık geliyor.

    RUS PİYASALARINDA KAYIPLAR DONBAS GERGİNLİĞİYLE DERİNLEŞİYOR

    Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasıyla Rus para birimi ruble ve borsalardaki değer kayıpları artıyor.

    Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi güne yüzde 1 artışla başlayarak 80 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 91,1'e çıktı.

    Moskova Borsası (MICEX), yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana, RTS endeksi de yüzde 10 azalarak 1.087 puana kadar geriledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve ABD ile Avrupa Birliği gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.
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    Haberler Ekonomi Ruble ne kadar, kaç dolar oldu? 1 Rus rublesi ne kadar, kaç TL oldu?
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