Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz giderek büyürken bölgede de tansiyon yükseliyor. Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklamalar peşi sıra geldi. Bu kapsamda Rus para birimi rubledeki son durum merak ediliyor. Peki, ruble ne kadar, kaç dolar oldu? 1 Rus rublesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...