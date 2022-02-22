Fahiş fiyat artışı için atılacak yeni adımlar belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati madde madde açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürününü değer fiyattan satabilmesi için sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini, tohum, gübre, yem, mazot gibi girdi maliyetlerini azaltacak programların uygulamaya alınacağını belirtti.



BAKAN NEBATİ 'FAHİŞ FİYAT ARTIŞI' İÇİN ÖNEMLİ ADIMI DUYURDU

Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, 2022-2024 orta vadeli program döneminde gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. Bakan Nebati, "Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım, sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek" değerlendirmesini yaptı.