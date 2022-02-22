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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 12:16
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    • 22.02.2022 12:23
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    Fahiş fiyat artışı için atılacak yeni adımlar belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati madde madde açıkladı

    Fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına karşı düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gıdada `Fahiş fiyat artışı` için atılacak önemli adımları duyurdu. Bakan Nebati, 2022-2024 orta vadeli program döneminde gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. Bakan Nebati, "Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım, sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek" değerlendirmesini yaptı.

    ’Fahiş fiyat artışı’ için atılacak yeni adımlar

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürününü değer fiyattan satabilmesi için sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini, tohum, gübre, yem, mazot gibi girdi maliyetlerini azaltacak programların uygulamaya alınacağını belirtti.

    BAKAN NEBATİ 'FAHİŞ FİYAT ARTIŞI' İÇİN ÖNEMLİ ADIMI DUYURDU
    Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, 2022-2024 orta vadeli program döneminde gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. Bakan Nebati, "Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım, sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek" değerlendirmesini yaptı.



    TOHUM, GÜBRE, MAZOTTA MALİYET DÜŞECEK
    Bakan Nebati, bu dönemde, tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programların uygulamaya konulacağını kaydetti. Bakan Nebati, üreticilere verilen desteklere ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, bu dönemde ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için yatırımlar artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

    TARIMSAL ÜRETİCİLERE HAZİNE DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ
    Bakan Nebati, tarımsal üreticilere Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri kullandırıldığını anımsatarak, "Üreticilerin krediye konu varlıklarının 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespiti halinde Karar'da yer alan usul, esaslar kapsamında borçlarının ertelenmesi veya taksitlendirilmesi mümkün. Daha önce de borçların yeniden yapılandırılarak 5 taksitte ödenmesi sağlanan tarımsal üreticilerin ödemesi devam ediyor" dedi.

        BAKAN NEBATİ OYDER HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
        Bakan Nebati, iş dünyasıyla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında dün de Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sektörel bazlı görüş ve önerilerin yanı sıra uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışı için atılacak yeni adımlar belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati madde madde açıkladı
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