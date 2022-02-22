KGF destekli krediyi kimler alabilir? KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? İşte KGF desteği veren bankalar ve başvuru şartları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketi almak için başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak 3 bölümden oluşan destek paketlerinden yararlanmak isteyen binlerce kişi detaylı araştırmalara koyuldu. Peki KGF 2022 ne zaman verilecek? KGF nedir, ne demek? KGF desteği veren bankalar hangileri? KGF desteğinden kimler yararlanabilir, kaç yıl vadeli? İşte KFG destekli kredi hakkında bilgiler ve başvuru şartları...
KGF NEDİR, NE ZAMAN VERİLECEK?
KGF açılımı Kredi Garanti Fonu'dur. KGF kefaleti ile toplam 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketi sunuldu. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen kredi paketleri için kullanım ayrıntılarının açıklanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. İşte destek paketleri hakkında tüm bilgiler...
25 MİLYARLIK İHRACAT DESTEK PAKETİ…
KİMLER YARARLANACAK?
Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.
VADE KAÇ YIL OLACAK?
İşletmeler, azami 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.
HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler belgelendirilecek. Kefalet tutarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığı'nca tespit edilecek.
25 MİLYARLIK YATIRIM DESTEK PAKETİ…
KİMLER YARARLANACAK?
Yatırım planlayan her işletme başvurabilecek. Kadın girişimci ya da kadın yöneticisi bulunan işletmelerde kefalet oranı yüzde 90 olacak. Diğer KOBİ'lerde bu oran yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde ise yüzde 80'i bulacak.