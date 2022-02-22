İkinci el araç alacak olanlar bu detaylara dikkat! Aracınız hurda çıkmasın





MESAJLA SORGULAYIN

VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karacaer, aracın bugüne kadarki ruhsat sahipliği sayısının 5664'e mesaj atılarak öğrenilebileceğini belirterek, "Ayrıca plakayı yazıp 5664'e attığınızda plaka sahibi aracın kazaya karışıp karışmadığını, kaza yaptıysa tarihini ve hasar tutarını öğrenmek de mümkün. Eğer aracın hasar kaydı şasi numarası ile öğrenmek istenirse HASAR S yazıp 5664'e göndermek yeterli oluyor" dedi. Kaporta ekspertizinin de önemine dikkat çeken Karacaer, "Hasar durumunu bilmenin yolu ekspertiz raporunu ve sicilini incelemekten geçiyor. Parçaların orijinal olup olmadığının da bilinmesi önemli. En çok karşılaşılan hile de kilometresiyle oynanması. Vergi borcu ve ipotek olup olmadığı da resmi kurumlardan kontrol edilmeli" diye konuştu.