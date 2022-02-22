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    İkinci el araç alacak olanlar bu detaylara dikkat! Aracınız hurda çıkmasın

    Artan online satışlar ve talebin 10 yaş üzerine kayması, ikinci elde ‘iyi görünümlü hurda araç’ alım tehlikesi yaratıyor. Araç almak isteyenlere önemli uyarılar yapıldı.

    İkinci el aracınız hurda çıkmasın

    İkinci el araçi piyasasında online satışlar artarken, en çok talep de 10 yaş ve üzeri araçlara kaydı. Durum böyle olunca da piyasayı güvenli hale getirmek önem kazandı. Sektör yetkilileri, Para dergisine, ikinci el araç alanların hurdayla karşılaşmaması için uyarılar yaptı.



    MESAJLA SORGULAYIN
    VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karacaer, aracın bugüne kadarki ruhsat sahipliği sayısının 5664'e mesaj atılarak öğrenilebileceğini belirterek, "Ayrıca plakayı yazıp 5664'e attığınızda plaka sahibi aracın kazaya karışıp karışmadığını, kaza yaptıysa tarihini ve hasar tutarını öğrenmek de mümkün. Eğer aracın hasar kaydı şasi numarası ile öğrenmek istenirse HASAR S yazıp 5664'e göndermek yeterli oluyor" dedi. Kaporta ekspertizinin de önemine dikkat çeken Karacaer, "Hasar durumunu bilmenin yolu ekspertiz raporunu ve sicilini incelemekten geçiyor. Parçaların orijinal olup olmadığının da bilinmesi önemli. En çok karşılaşılan hile de kilometresiyle oynanması. Vergi borcu ve ipotek olup olmadığı da resmi kurumlardan kontrol edilmeli" diye konuştu.



    TAKLİT JANTA DİKKAT!
    Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre de jant ve lastik hasarıyla ilgili uyardı. TSE belgeli ekspertiz şirketlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Emre, "Ekspertiz sonrasında jant ve lastikleri değiştirilmiş mi kontrol edilmeli. Lüks araçlarda bir takım jant 50-60 bin liraları bulurken, imitasyonlar 10-15 bin lira ediyormuş" dedi.



        SAHTE PARA UYARISI GELDİ
        Arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk de, şu tavsiyelerde bulundu: "Alış satışlarda internette veya elden ön ödeme yapmamak, aracı satacak kişinin kimlik, ehliyet, ruhsat gibi belgelerini istemek, ödemenin tamamını almadan aracın satışını vermemek tedbirler arasında. Sahte para kullanımı da olabiliyor. Ödeme işlemleri mutlaka noterde yapılmalı."

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        Haberler Ekonomi İkinci el araç alacak olanlar bu detaylara dikkat! Aracınız hurda çıkmasın
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