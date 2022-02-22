İkinci el araç alacak olanlar bu detaylara dikkat! Aracınız hurda çıkmasın

İkinci el araçi piyasasında online satışlar artarken, en çok talep de 10 yaş ve üzeri araçlara kaydı. Durum böyle olunca da piyasayı güvenli hale getirmek önem kazandı. Sektör yetkilileri, Para dergisine, ikinci el araç alanların hurdayla karşılaşmaması için uyarılar yaptı.
MESAJLA SORGULAYIN
VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karacaer, aracın bugüne kadarki ruhsat sahipliği sayısının 5664'e mesaj atılarak öğrenilebileceğini belirterek, "Ayrıca plakayı yazıp 5664'e attığınızda plaka sahibi aracın kazaya karışıp karışmadığını, kaza yaptıysa tarihini ve hasar tutarını öğrenmek de mümkün. Eğer aracın hasar kaydı şasi numarası ile öğrenmek istenirse HASAR S yazıp 5664'e göndermek yeterli oluyor" dedi. Kaporta ekspertizinin de önemine dikkat çeken Karacaer, "Hasar durumunu bilmenin yolu ekspertiz raporunu ve sicilini incelemekten geçiyor. Parçaların orijinal olup olmadığının da bilinmesi önemli. En çok karşılaşılan hile de kilometresiyle oynanması. Vergi borcu ve ipotek olup olmadığı da resmi kurumlardan kontrol edilmeli" diye konuştu.
TAKLİT JANTA DİKKAT!
Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre de jant ve lastik hasarıyla ilgili uyardı. TSE belgeli ekspertiz şirketlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Emre, "Ekspertiz sonrasında jant ve lastikleri değiştirilmiş mi kontrol edilmeli. Lüks araçlarda bir takım jant 50-60 bin liraları bulurken, imitasyonlar 10-15 bin lira ediyormuş" dedi.