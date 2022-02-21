22 Şubat altın fiyatları: Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL?

Altında hareketlilik hakim. Sabah saatlerinden itibaren 22 Şubat altın fiyatları gündemde yer alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın bugün yükselişte. Altın fiyatalarındaki dalgalanmalar sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten peş peşe uyarılar geldi. Memiş, "Uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın." dedi. Peki Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika, canlı altın fiyatları ve Memiş'in konuya ilişkin açıklamaları...
22 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 839,82
Gram altın satış: 839,92
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.366,00
Çeyrek altın satış: 1.389,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.733,00
Yarım altın satış: 2.786,00
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış: 763,62
22 ayar bilezik satış: 767,94
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 5.448,00
Cumhuriyet altını satış: 5.533,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Altın (ONS) alış: 1.909,57
Altın (ONS) satış: 1.909,83