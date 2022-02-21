22 Şubat altın fiyatları: Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL?

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI: ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son dakika gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Memiş'in o açıklamaları;

Geçen hafta piyasalarda ciddi bir gerginlik vardı. Neymiş, Rusya Ukrayna savaşı çıkacakmış piyasalarda kaos havası olacakmış. Geçen hafta verdiğim bütün mesajlarda bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu bir algı operasyonu olduğunu sık sık ifade ettim.

'' BU YIL RAHAT BIRAKMAYACAKLAR ''

Salı günü vuracaklardı, vurmadılar. Çarşamba günü vuracaklardı vurmadılar. Hafta sonu yine son dakika haberleriyle şu kadar asker öldü, burayı vurdular diye bir ton haber akışlar geldi. Bunu daha öncede söyledim, bu yıl hiç bir yatırımcıyı rahat oturtmayacaklar.