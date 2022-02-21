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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 06:10
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    • 22.02.2022 06:10
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    22 Şubat altın fiyatları: Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL?

    Altını olanlar ya da altın almak isteyenler 22 Şubat altın fiyatlarını araştırıyor. Peki Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL? Altın güne yükselişle başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 837,25 TL ile yaparken bugün alış fiyatı 840,12 TL. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bu yıl için çarpıcı öngörüler geldi. İşte son dakika altın fiyatları ve İslam Memiş'in kritik açıklamaları...

    22 Şubat altın fiyatları

    Altında hareketlilik hakim. Sabah saatlerinden itibaren 22 Şubat altın fiyatları gündemde yer alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın bugün yükselişte. Altın fiyatalarındaki dalgalanmalar sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten peş peşe uyarılar geldi. Memiş, "Uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın." dedi. Peki Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika, canlı altın fiyatları ve Memiş'in konuya ilişkin açıklamaları...

    22 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 839,82

    Gram altın satış: 839,92

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.366,00

    Çeyrek altın satış: 1.389,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.733,00

    Yarım altın satış: 2.786,00

    22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

    22 ayar bilezik alış: 763,62

    22 ayar bilezik satış: 767,94

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 5.448,00

    Cumhuriyet altını satış: 5.533,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Altın (ONS) alış: 1.909,57

    Altın (ONS) satış: 1.909,83

        İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI: ALTINI OLANLAR DİKKAT!

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son dakika gelişmeleri değerlendirdi.

        İşte Memiş'in o açıklamaları;

        Geçen hafta piyasalarda ciddi bir gerginlik vardı. Neymiş, Rusya Ukrayna savaşı çıkacakmış piyasalarda kaos havası olacakmış. Geçen hafta verdiğim bütün mesajlarda bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu bir algı operasyonu olduğunu sık sık ifade ettim.

        '' BU YIL RAHAT BIRAKMAYACAKLAR ''

        Salı günü vuracaklardı, vurmadılar. Çarşamba günü vuracaklardı vurmadılar. Hafta sonu yine son dakika haberleriyle şu kadar asker öldü, burayı vurdular diye bir ton haber akışlar geldi. Bunu daha öncede söyledim, bu yıl hiç bir yatırımcıyı rahat oturtmayacaklar.

        ALTINI OLANLARI UYARDI

        Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın.

        Ne bir savaş çıktı ne de fiyatlarda agresif şekilde bir dalgalanma oldu. Sadece emtia fiyatlarına bilerek ve isteyerek ralli yaptırdılar. Daha sonra da bir bakıyorsunuz görüşmeler devam edecek; Biden ve Putin telefon görüşmesi yapacak diye haber akışı geliyor. Altın fiyatları jeopolitik riskleri takip ediyor.

        DOLAR İÇİN EN ÖNEMLİ TARİH

        Borsa yükselişle başladı, yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar 13,62 TL seviyesinde 13,50-13,70 TL aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama son bir kez yine 13,40 TL seviyesini test etme olasılığını güçlü görüyorum. Mart ayından sonra yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum. O yüzden Şubat ayında yaşanan gerileme 13,40 TL olabilir 13,30 TL olabilir. Bu seviyelerden sonra tekrar ralli yapma olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim.

        GRAM ALTIN

        Gram altın/TL geçen hafta 835 TL- 838 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu an 825 TL seviyelerinde. Altını Gram fiyatı, ONS fiyatında yaşanan geri çekilmeyle hafta düşüşle başladı. Bu hafta Gram Altın/TL fiyatını 810 TL seviyesini destek seviyesi 840 TL seviyesini ise direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

        ONS ALTIN

        ONS altın 1887 dolar seviyesinde. Geçen hafta Cuma günü ONS altın için artık bu balon patlayabilir demiştim. Bu uyarıların geçerliliğini koruyor. 1908 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğim, 1870 dolar seviyesini de destek seviyesi olarak takip edeceğim. Olumlu açıklamalar gelirse bu hafta için tekrar 1870 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılabilir.
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        Haberler Ekonomi 22 Şubat altın fiyatları: Gram, çeyrek ne kadar oldu? Bugün yarım, tam, cumhuriyet altını ve bilezik kaç TL?
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