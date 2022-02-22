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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 11:47
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    • 22.02.2022 11:47
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    DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek?

    15-18 Şubat tarihleri arasında DAP Yapı halka arz talepleri toplandı. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. başvuru işlemlerinin son bulmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarına ve halka arzın borsada ne zaman işlem göreceğine çevrildi. Peki, DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...

    DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı?

    DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları için geri sayım başladı. DAP Yapı halka arz için başvurular 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapıldı. Peki, DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...

    DAP YAPI HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Hisselerin borsada ne zaman işlem göreceği ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    DAP YAPI HALKA ARZ HİSSE FİYATI

    41 senelik geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 Türk lirası olarak belirlendi.

        30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU

        Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca yeni pay satmama ve sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulunulurken, bunların dışında payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon Türk liralık fon oluşturulması hedefleniyor. Oluşturulması hedeflenen bu fon, halka arzın yüzde 54'üne tekabül ediyor.
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        Haberler Ekonomi DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek?
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