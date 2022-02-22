DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek?

30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU

Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca yeni pay satmama ve sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulunulurken, bunların dışında payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon Türk liralık fon oluşturulması hedefleniyor. Oluşturulması hedeflenen bu fon, halka arzın yüzde 54'üne tekabül ediyor.