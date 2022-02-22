DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları için geri sayım başladı. DAP Yapı halka arz için başvurular 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapıldı. Peki, DAP Yapı halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...
DAP YAPI HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Hisselerin borsada ne zaman işlem göreceği ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
DAP YAPI HALKA ARZ HİSSE FİYATI
41 senelik geçmişi olan DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 Türk lirası olarak belirlendi.