Evde bakım parası yattı mı? 22 Şubat Salı evde bakım maaşı yatan iller tam liste

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşlarını il il yatırmaya devam ediyor. Maaşlar her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara aktarılıyor. Dolayısıyla henüz parasını alamayanlar e-Devlet üzerinden sık sık kontrol etmeli.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşları hem sms ile hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

E-DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA EKRANI