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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 07:58
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    • 22.02.2022 07:58
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    Evde bakım parası yattı mı? 22 Şubat Salı evde bakım maaşı yatan iller tam liste

    Devlet tarafından ödenen evde bakım paraları hesaplara yatmaya başladı. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşları evinde engelli, yaşlı ve ağır hasta gibi bakıma muhtaç kişilere veriliyor. 22 Şubat Salı sabah saatlerinden itibaren de Evde bakım parası yattı mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 22 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

    Evde bakım parası yattı mı?

    Evde bakım maaşları e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Şubay ayının son haftasında evde bakım maaşı yatan illerin listesi tek tek açıklanıyor. Bilindiği üzere evde bakım paraları her ayın 15'iyle birlikte hesaplara yatmaya başlıyor. Bu ay henüz parasını alamamış vatandaşlar evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki Evde bakım parası yattı mı? 22 Şubat Salı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte sıralı tam liste...

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşlarını il il yatırmaya devam ediyor. Maaşlar her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara aktarılıyor. Dolayısıyla henüz parasını alamayanlar e-Devlet üzerinden sık sık kontrol etmeli.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşları hem sms ile hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

    E-DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA EKRANI

    SMS ile Sorgulama

    Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz.

    22 ŞUBAT SALI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SIRALI TAM LİSTE

    1- Tokat
    2- Diyarbakır
    3- Osmaniye
    4- Çanakkale
    5- Edirne

        6- Giresun7- Afyonkarahisar
        8- Ordu
        9- Bolu
        10- Kırıkkale
        11- Ankara
        12- Konya
        13- Manisa

        14- İstanbul
        15- Kocaeli
        16- Siirt
        17- Niğde
        18- Şanlıurfa
        19- Bilecik
        20- Balıkesir
        21- Antalya
        22- Mersin

        23- Samsun 24- Hatay
        25- Sakarya
        26- Uşak

        27- Adıyaman
        28- Aksaray
        29- Bursa
        30- Adana
        31- İzmir
        32- Batman
        33- Düzce
        34- Eskişehir
        35- Çorum
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        Haberler Ekonomi Evde bakım parası yattı mı? 22 Şubat Salı evde bakım maaşı yatan iller tam liste
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