Evde bakım parası yattı mı? 22 Şubat Salı evde bakım maaşı yatan iller tam liste

Evde bakım maaşları e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Şubay ayının son haftasında evde bakım maaşı yatan illerin listesi tek tek açıklanıyor. Bilindiği üzere evde bakım paraları her ayın 15'iyle birlikte hesaplara yatmaya başlıyor. Bu ay henüz parasını alamamış vatandaşlar evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki Evde bakım parası yattı mı? 22 Şubat Salı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte sıralı tam liste...
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşlarını il il yatırmaya devam ediyor. Maaşlar her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara aktarılıyor. Dolayısıyla henüz parasını alamayanlar e-Devlet üzerinden sık sık kontrol etmeli.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşları hem sms ile hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.
E-DEVLET EVDE BAKIM SORGULAMA EKRANI
SMS ile Sorgulama
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz.
22 ŞUBAT SALI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SIRALI TAM LİSTE
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne