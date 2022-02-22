60 milyarlık KGF destekli ucuz kredinin şartları belli oldu: 10 yıl vadeyle 100 milyonluk destek



25 MİLYARLIK İHRACAT DESTEK PAKETİ…

KİMLER YARARLANACAK?

Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.