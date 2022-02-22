60 milyarlık KGF destekli ucuz kredinin şartları belli oldu: 10 yıl vadeyle 100 milyonluk destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak üç bölümde veriliyor. Yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon TL'yi buluyor.
KADINLARA YÜKSEK KEFALET
KOBİ dışı işletmeler ise 100 milyon TL'ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimciler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Destek Paketi'nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin ciroya göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL olacak. İşletme Harcamaları Destek Paketi'nde KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. İşte KGF'nin detayları…
25 MİLYARLIK İHRACAT DESTEK PAKETİ…
KİMLER YARARLANACAK?
Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.