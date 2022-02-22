İnvestco Holding'in halka arzına bu ay SPK tarafından onay verildi. Bu kapsamda bilgileri merak edenler İnvestco Holding'in halka arzına dair bilgileri arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Peki, İnvestco Holding halka arz ne zaman, hangi bankalarda? İnvestco Holding halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
İNVESTCO HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz başvurusu geçen hafta onaylanan InvestCo Holding, 22-23 Şubat tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak.
Yatırımcılar, tüm aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsadan satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda INVES.HE koduyla talep toplanacak.
InvestCo Holding'in halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek.
Şirket, 150 milyon lira olan mevcut ödenmiş sermayesini 37 milyon 500 bin lira artırarak 187 milyon 500 bin liraya çıkaracak. Sermaye artırımına konu olan 37 milyon 500 bin adet nominal tutardaki paylar 24 liradan sabit fiyatla satışa sunulacak. 900 milyon lira öngörülen halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına girecek.
İNVESTCO HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin ilk halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.
Kurul, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,5 milyar lira, Arçelik AŞ'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı başvurusunu onayladı.