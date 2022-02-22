İnvestco Holding halka arz ne zaman, hangi bankalarda? İnvestco Holding halka arz hisse fiyatı ne kadar?

İNVESTCO HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz başvurusu geçen hafta onaylanan InvestCo Holding, 22-23 Şubat tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak.

Yatırımcılar, tüm aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsadan satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda INVES.HE koduyla talep toplanacak.

InvestCo Holding'in halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek.

Şirket, 150 milyon lira olan mevcut ödenmiş sermayesini 37 milyon 500 bin lira artırarak 187 milyon 500 bin liraya çıkaracak. Sermaye artırımına konu olan 37 milyon 500 bin adet nominal tutardaki paylar 24 liradan sabit fiyatla satışa sunulacak. 900 milyon lira öngörülen halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına girecek.