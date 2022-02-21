Taşıt kredisi limiti ve vade sayısı arttı mı, ne kadar oldu? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank taşıt kredisi limiti kaç TL? Taşıt kredisi hesaplama ekranı!

TAŞIT KREDİSİ LİMİTİ VE VADE SAYISI ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkararak sektöre rahat bir nefes aldırdı. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak.