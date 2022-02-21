PRB coin ön satışlar iptal mi oldu? Paribu PRB Coin yeniden satışa sunulacak mı? Paribu şikayet hattı ve canlı destek!

PRB COİN ÖN SATIŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden kullanıcılar PRB Coin hakkında şikayetlerini duyuruyor. İşte yapılan yorumların bazıları;

* #Paribu bugün ön satış gerçekleştirdiği #PRB tokenini geri almış yatırımcılardan, böyle söyleniliyor. Sabah 12 TL'den alanların bir kısmına sabah onay ekranı geldiği halde tek tek iadeler yapılıyormuş ve paraları iade ediliyormuş.

* Gerçekten büyük güvensizlik. 14.00 da ön satıştan alınan ürünü 6 saat sonra iade etmek nedir. Ön satış için zararına satılan ürün, verilen komisyon...

* Böyle bir ön satış hiç görmemiştim. Önce aldınız dendi sonra 2 seçenek de bitti dendi 7 saat sonra mesajla alamadınız ama biten 1. seçenekten alabilirsiniz dendi. #Paribu dan tüm paramı çekip artık bu borsadan işlem yapmayacağım.

Paribu'dan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.