Kripto para işlem platformu Paribu tarafından hayata geçirilen blokzincir projesi Paribu Net, PRB ön satışı için talep toplamaya başladı. Kripto para yatırımcıları, Paribu coin (PRB coin) ön satışları ile ilgili sorun yaşadığını Twitter üzerinden duyurmaya başladı. Kullanıcılar Paribu'nun ön satış gerçekleştirdiği PRB coinini yatırımcılardan geri aldığını söylüyor. Peki, PRB coin ön satışlar iptal mi oldu? Paribu PRB Coin yeniden satışa sunulacak mı? Paribu şikayet hattı ve canlı destek!
PRB COİN ÖN SATIŞLAR İPTAL Mİ OLDU?
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden kullanıcılar PRB Coin hakkında şikayetlerini duyuruyor. İşte yapılan yorumların bazıları;
* #Paribu bugün ön satış gerçekleştirdiği #PRB tokenini geri almış yatırımcılardan, böyle söyleniliyor. Sabah 12 TL'den alanların bir kısmına sabah onay ekranı geldiği halde tek tek iadeler yapılıyormuş ve paraları iade ediliyormuş.
* Gerçekten büyük güvensizlik. 14.00 da ön satıştan alınan ürünü 6 saat sonra iade etmek nedir. Ön satış için zararına satılan ürün, verilen komisyon...
* Böyle bir ön satış hiç görmemiştim. Önce aldınız dendi sonra 2 seçenek de bitti dendi 7 saat sonra mesajla alamadınız ama biten 1. seçenekten alabilirsiniz dendi. #Paribu dan tüm paramı çekip artık bu borsadan işlem yapmayacağım.
Paribu'dan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
PRB COİN ÖN SATIŞ BAŞLADI MI?
Paribu Net'in native token'ı PRB'nin ön satış talepleri 21 Şubat itibarıyla Paribu üzerinden kabul edilmeye başlandı. Hızlı, güvenilir, dayanıklı ve ölçeklendirilebilir Paribu Net; Ethereum, Avalanche, Solana, Algorand, EOS gibi üzerinde uygulamalar geliştirilebilen bir blokzincir olarak hizmet verecek. Paribu Net, merkeziyetsiz dünyanın avantajlarını bireylerin hizmetine sunan ve bu araçları geliştiren paydaşlara gerekli desteği sağlamayı hedefliyor.
PRB ÖN SATIŞA ÇIKTI MI?
Paribu Net ekosistemi, yerel coin (native token) PRB üzerinden işleyecek. Ağ ücretlerinin ödenmesinde ve stake işlemlerinde kullanılan coin PRB olacak. Maksimum arzı 600 milyon adet olan PRB'nin ön satışı bugün başlayacak ve önümüzdeki aylarda staking süreçleri devreye girecek. Ağ kullanıcıları, önümüzdeki aylarda PRB stake ederekvalidator olabilecek ya da mevcut validatorlere stake ederek oylama gücü elde edebilecek. Kazanılan oylama gücüyle katkı sağladıkları işlem ücretlerinden pay alabilecek.