Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...

Hitit Bilgisayar halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Yatırımcılar 2022 yılı halka arz yapan şirketleri merak ederken Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Diğer yandan hangi banka aracılığı ile işlem göreceği, hisse kodunun ne olduğu, hisse fiyatı ile ilgili bilgiler de merak konusu oluyor. Peki, Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte merak edilenler!
HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ NE ZAMAN?
Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit), halka arz için 23-24-25 Şubat'ta talep toplayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında dünyada ve Türkiye'de öne çıkan teknoloji ihracatçısı Hitit'in halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
HALKA ARZ FİYATI
Paylarının yüzde 27,6'sının halka arzı için 23-24-25 Şubat'ta ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde talep toplayacak şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22'si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek.
Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal ve yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405-440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.