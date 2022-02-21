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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 18:18
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    • 21.02.2022 18:18
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    Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...

    Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit), halka arz için talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında yer alan Hitit’in halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar Hitit Bilgisayar halka arz tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek?

    Hitit Bilgisayar halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Yatırımcılar 2022 yılı halka arz yapan şirketleri merak ederken Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman, borsada hangi tarihte işlem görecek sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Diğer yandan hangi banka aracılığı ile işlem göreceği, hisse kodunun ne olduğu, hisse fiyatı ile ilgili bilgiler de merak konusu oluyor. Peki, Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte merak edilenler!

    HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit), halka arz için 23-24-25 Şubat'ta talep toplayacak.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında dünyada ve Türkiye'de öne çıkan teknoloji ihracatçısı Hitit'in halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

    HALKA ARZ FİYATI

    Paylarının yüzde 27,6'sının halka arzı için 23-24-25 Şubat'ta ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde talep toplayacak şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22'si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek.

    Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal ve yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405-440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

        Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, Şirket ve ortaklar da 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü verdi.

        GELİRLERİNİN YÜZDE 75'İ İHRACATTAN

        1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli ancak gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde ediyor. Hitit bugün 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları, 290 havalimanında ve 4 bine yakın seyahat acentesinde kullanılıyor.

        Ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine "Crane" markalı yazılım çözümleri üreten Hitit, bu ürünleri sürekli geliştirerek ve müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle birlikte sunuyor. Hitit ürünleri, paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım "SaaS") esasına dayalı hizmet olarak veriliyor.

        Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim veren Hitit, satış sonrası destek ve bakım hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri, havayolları, seyahat şirketleri ve acentaları olan Hitit, 'Crane' markasıyla farklı ölçek ve servis sunan tüm havayollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebiliyor.

        Global çapta hizmet veren Hitit'in gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü yabancı para cinsinden olup, finansallarının fonksiyonel para birimi ABD Doları'dır. Şirket, son üç yıldır Türkiye'nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçiliyor.

        HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK GELİR YİNE HİTİT'İN BÜYÜMESİ İÇİN KULLANILACAK'

        AA'nın haberine göre, görüşlerine yer verilen Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, halka arzdan elde edilecek gelirin yine Hitit'in büyümesi için kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "15 yıldır erişilebilirliğin zirvede olduğu ve inovatif teknolojilerin havacılık ve seyahat işletmeleri için yeni fırsatlar sunduğu heyecan verici bir dönem içindeyiz. Biz de her yıl büyüyerek, uluslararası havayolu taşımacılığı gibi çok komplike ve yüksek regülasyonlara sahip bir alanda azimli yüzde 100 Türk mühendis ve uzmanlarının geliştirdiği başarılı modelleri dünyaya taşıdık. Şimdi halka arzla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Amacımız, yeni yatırımlarla havacılık sektörüne ilave yenilikler getirerek ve tanınırlığımızı artırarak yeni pazarlarda yatırımcılarımızı da yanımıza alarak daha da büyümek. Yola çıkarken hayalimiz, Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkarmaktı. Bunu da havacılık teknolojileri alanında Hitit adını üst sıralara yazdırarak başardığımızı düşünüyorum."

        Salgın ile birlikte havacılık sektörünün son iki yıldır zor bir süreç geçirmesine rağmen Hitit'in büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Gökman, uluslararası havayollarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen çözümler üreterek, sektörde küresel piyasalarda tek noktadan tüm hizmetleri verilebilen bir konseptin öncü şirketlerinden biri olduklarını bildirdi.

            Gökman, şunları aktardı:

            'Yükselen dijitalleşmenin havayolu teknolojilerine uyarlanmasını sağladık. Yazılım ürünlerimizi daha yüksek teknolojilerle donatarak salgın sonrası dönemde sektörün ihtiyacı olan uygun maliyetli dijital süreçleri havacılık endüstrisi oyuncularının hizmetine sunduk. Salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren havacılık ve seyahat sektörü oyuncularına yeni teknolojilerle süreçlerini dijitalleştirme imkânı sağladık. Bu sayede son 2 yılda 20'den fazla havayolu şirketi Hitit teknolojilerini kullanmaya başladı. Brezilya'dan Meksika'ya, ABD'den Endonezya'ya ve Romanya'dan Pakistan'a pek çok ülke teknoloji götürdüğümüz ülkeler arasına katıldı. Bu emeklerimizin sonucu olarak salgın sürecinde olduğumuz halde müşteri sayımız son 2 yılda yüzde 38, çözümlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise yüzde 41 arttı. Her yıl 70 milyonu aşkın yolcu, Hitit'in teknolojik çözümleri ile bir yerden bir yere seyahat ediyor.'
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            Haberler Ekonomi Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...
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