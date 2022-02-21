Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz eşit mi oransal mı? Hitit borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...

GELİRLERİNİN YÜZDE 75'İ İHRACATTAN

1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli ancak gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde ediyor. Hitit bugün 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları, 290 havalimanında ve 4 bine yakın seyahat acentesinde kullanılıyor.

Ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine "Crane" markalı yazılım çözümleri üreten Hitit, bu ürünleri sürekli geliştirerek ve müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle birlikte sunuyor. Hitit ürünleri, paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım "SaaS") esasına dayalı hizmet olarak veriliyor.

Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim veren Hitit, satış sonrası destek ve bakım hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri, havayolları, seyahat şirketleri ve acentaları olan Hitit, 'Crane' markasıyla farklı ölçek ve servis sunan tüm havayollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebiliyor.

Global çapta hizmet veren Hitit'in gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü yabancı para cinsinden olup, finansallarının fonksiyonel para birimi ABD Doları'dır. Şirket, son üç yıldır Türkiye'nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçiliyor.