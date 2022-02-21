Son dakika: Elektrik tarife fiyatlarında detaylar netleşti! İşte indirim oranıyla yeni fiyatlar

Son dakika haberi...Konut, esnaf ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere milyonların beklediği yeni tarifesi fiyatları için detaylar netleşiyor. Gelen son dakika bilgisine göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 10-18 oranında indirim bekleniyor. İşte beklenen indirim oranlarıyla beraber yeni elektrik tarife fiyatları...
ELEKTRİK FATURA DÜZENLEMESİ İÇİN DETAYLAR NETLEŞİYOR
Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve netleşmeye başladı.
KONUTLARDA ALT KADEME ELEKTRİK TÜKETİMİ İÇİN İNDİRİM MASADA
Esnaf ve konutlar için uygulanacak elektrik tarifelerinde formüller netleşiyor. Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor.