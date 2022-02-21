Son dakika: Elektrik tarife fiyatlarında detaylar netleşti! İşte indirim oranıyla yeni fiyatlar

Son dakika haberi...Konut, esnaf ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere milyonların beklediği yeni tarifesi fiyatları için detaylar netleşiyor. Gelen son dakika bilgisine göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 10-18 oranında indirim bekleniyor. İşte beklenen indirim oranlarıyla beraber yeni elektrik tarife fiyatları...