21 Şubat 2022 elektrik faturalarında son durum nedir? Ticarethane ve ev elektrik birim fiyatı kaç TL? Yeni elektrik tarife fiyatları

ESNAFLAR İÇİN YENİ ELEKTRİK TARİFESİ

Diğer planma ise esnafa yönelik olacak. Ticarethane abonesi esnaf için uygulanan KWH başı 2,74 TL olan elektrik fiyatı için kademeli tarife gelecek. Bunun kademesininde günlük 15 KWH, aylık 450 KWH olacak.

450 KWH altındaki elektrik tüketime esnaf 2,06 TL ödeyecek. Bu durum esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim oranı olarak yansıyacak.

Örneğin 450 KWH elektrik tüketen bir esnaf önceden 1233 TL öderken, yeni formülde ise elektrik faturası bedeli 933 TL olacak. Böylece 300 TL'nin üzerinde bir indirim gerçekleşmiş olacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir başlık daha var. Ticaret abonesi olarak elektrik tüketen dernekler, vakıflar, cemevleri gibi sivil toplum örgütlerine mesken abonesi olma imkanı getirilecek. Bu durumun elektrik faturalarına yüzde 50'ye yakın indirim olarak yansıması bekleniyor.

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yapılan çalışma sonucunda düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Elektrik fiyatları düzenlemesinin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.