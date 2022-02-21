Vatandaşlar 21 Şubat 2022 elektrik faturalarında son durum nedir? Ticarethane ve ev elektrik birim fiyatı kaç TL? Yeni elektrik tarife fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla dorguluyor. Gözler yeni elektrik fatura düzenlemesindeydi ve detaylar belirlenmeye başlayınca konutlarda, esnaflar için elektrik faturalarında nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
ELEKTRİK FATURALARINDA SON DURUM NEDİR?
Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve netleşmeye başladı.
Esnaf ve konutlar için uygulanacak elektrik tarifelerinde formüller netleşiyor. Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor.
Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketilen elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor.
Konutlarda alt kademe olan 1,37 TL elektrik bedelinde yüzde 10-18 arasında indirim öngörülüyor. Konutlarda yüzde 18 oranında bir indirim söz konusu olduğunda, 1,37 TL olan ilk kademe elektrik fiyatı 1,12 TL'ye gerileyecek. Bununla beraber aylık 210 KWH tüketen bir konutun elektrik faturası 288 TL'den 235 TL'ye düşecek.