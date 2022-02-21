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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 14:43
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    • 21.02.2022 14:45
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    21 Şubat 2022 elektrik faturalarında son durum nedir? Ticarethane ve ev elektrik birim fiyatı kaç TL? Yeni elektrik tarife fiyatları

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş yoğun bir şekilde 21 Şubat 2022 elektrik faturalarında son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Yeni elektrik tarife fiyatları ekonomi gündeminde en merak edilen konular arasında yer alıyordu ve detaylar netleşmeye başladı. Peki Ticarethane ve ev elektrik birim fiyatı kaç TL? Elektrik faturası düzenlemesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın onayı ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni elektrik tarife fiyatları hakkında son gelişmeler haberimizde yer alıyor

    takvim.com.tr
    21 Şubat 2022 elektrik faturalarında son durum nedir?

    Vatandaşlar 21 Şubat 2022 elektrik faturalarında son durum nedir? Ticarethane ve ev elektrik birim fiyatı kaç TL? Yeni elektrik tarife fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla dorguluyor. Gözler yeni elektrik fatura düzenlemesindeydi ve detaylar belirlenmeye başlayınca konutlarda, esnaflar için elektrik faturalarında nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    ELEKTRİK FATURALARINDA SON DURUM NEDİR?

    Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve netleşmeye başladı.

    Esnaf ve konutlar için uygulanacak elektrik tarifelerinde formüller netleşiyor. Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor.

    Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketilen elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor.

    Konutlarda alt kademe olan 1,37 TL elektrik bedelinde yüzde 10-18 arasında indirim öngörülüyor. Konutlarda yüzde 18 oranında bir indirim söz konusu olduğunda, 1,37 TL olan ilk kademe elektrik fiyatı 1,12 TL'ye gerileyecek. Bununla beraber aylık 210 KWH tüketen bir konutun elektrik faturası 288 TL'den 235 TL'ye düşecek.

        ESNAFLAR İÇİN YENİ ELEKTRİK TARİFESİ

        Diğer planma ise esnafa yönelik olacak. Ticarethane abonesi esnaf için uygulanan KWH başı 2,74 TL olan elektrik fiyatı için kademeli tarife gelecek. Bunun kademesininde günlük 15 KWH, aylık 450 KWH olacak.

        450 KWH altındaki elektrik tüketime esnaf 2,06 TL ödeyecek. Bu durum esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim oranı olarak yansıyacak.

        Örneğin 450 KWH elektrik tüketen bir esnaf önceden 1233 TL öderken, yeni formülde ise elektrik faturası bedeli 933 TL olacak. Böylece 300 TL'nin üzerinde bir indirim gerçekleşmiş olacak.

        Düzenlemede dikkat çeken bir başlık daha var. Ticaret abonesi olarak elektrik tüketen dernekler, vakıflar, cemevleri gibi sivil toplum örgütlerine mesken abonesi olma imkanı getirilecek. Bu durumun elektrik faturalarına yüzde 50'ye yakın indirim olarak yansıması bekleniyor.

        YENİ ELEKTRİK TARİFESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Yapılan çalışma sonucunda düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Elektrik fiyatları düzenlemesinin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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