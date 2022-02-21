1500’den fazla marka katılıyor! İndirim seferberliği başlatıldı

"BİRÇOK SEKTÖRDE ÜRETİM VE ALIŞVERİŞ CANLANACAK"

Ahmet Güleç, hareketlenen ekonomi çarklarının sadece mobilya sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mobilya sektörü olarak camdan tekstile, kimyadan metale kadar birçok sektörle bağlantılıyız. Birçok sektörün müşterisiyiz. Mobilyada yaşanacak hareketlilik tüm bu sektörlere de yansıyacak ve dolaylı olarak sektörler arası tedarik zinciri, üretim ve alışveriş hızlanacak. Ülke ekonomisini ve üretimini hızlandıracak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak bu kararımızın etkisinin artması için aynı şekilde tedarikçimiz olan diğer sektörlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu çağrımızın karşılıksız kalmayacağını çok iyi biliyoruz. Mobilyacılar olarak ülkemiz için elimizi taşın altına çekinmeden koyuyoruz."

Güleç, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasında yerli sanayici ve üreticinin kazanacağını, bu canlılığın üreticilere umut, güç ve bereket olacağını söyledi.