Hun Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Hun Enerji hisse fiyatı ne kadar? Huner hisse ne zaman işlem görecek?

Orhun Kartal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Koray Şirketler Grubu'nun inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji ve tarımsal üretim faaliyetleri olarak dört ana sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kartal, Koray Şirketler Grubu'nun inşaat şirketi olarak kurulduğunu ve 1950'den neredeyse 2017 yılına kadar inşaat ve gayrimenkul konularında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "Benim de gruba gelmemle birlikte enerji ve tarımsal üretim faaliyetleri konusunda yeni sektörlere girmiş olduk." dedi.

Dünyada enerji tüketiminin artması, buna karşılık karbon kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılması gibi bir amaç nedeniyle bütün dünyadaki trendin yenilenebilir enerjiye kaydığını ifade eden Kartal, "Yaklaşık yirmi yıldır bu konuda hidroelektrik, rüzgar, daha sonra 2005'lerden itibaren güneş yaygın olarak kullanıldı. Biz de 2008 yılında Erzurum'da iki tane hidroelektrik santraline başladık ve 2010 yılında devreye aldık. 2014 yılında ilk solar yatırımımızı yaptık. Solar da Türkiye'de ilk devreye alınan santral bizim santralimizdir. Şimdi ise Hun Yenilenebilir Enerji ile de o santralimizi halka açacağız." ifadelerini kullandı.