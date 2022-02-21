Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022? 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? İşte tarih bilgisi…

Gündemde sıklıkla Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022? 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Arabası olan milyonlarca kişi 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında bilgi edinmek istiyor ve araştırmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan köprünün açılış tarihini de duyurdu. İşte ayrıntılar...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2022?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Projenin 2034 yılında tamamen devlete aile olacağını söyleyen Bakan, geçiş ücretlerine ilişkin ise, "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için...
Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" ifadelerini kullandı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: