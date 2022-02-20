Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.02.2022 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2022 08:24
    ABONE OL

    Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

    Ticaret Bakanlığının, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.  Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 574 firma için izin belgesi düzenlendi.

    Ticaret Bakanlığı 574 firmaya izin belgesi verdi

    Ticaret Bakanlığının, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, geçen ay 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

    Ocakta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 olarak gerçekleşti.

    Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çırılçıplak heykellere 430 bin TL! CHP’den +18’lik skandal
    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
        SON DAKİKA