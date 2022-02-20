20 Şubat altın fiyatları 2022: Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları gündemde yer alıyor. Özellikle yatırımcılar altındaki hareketliliği yakından takip ediyor. 20 Şubat altın fiyatları haberimizde! Gram bugün güne yükseliş ile başladı. Bir önceki kapanışı 829,21 TL'den yapan gram altın bugün 832,45 TL'den satılıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Altın uzmanı İslam Memiş "Herkes görecek" dedi ve Mart ve Nisan aylarında birçok şeyin değişeceğinin altını çizdi. İşte Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? sorularının yanıtı ve Memiş'in güncel altın yorumu...
20 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 832,34
Gram altın satış: 832,45
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.353,00
Çeyrek altın satış: 1.375,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.713,00
Yarım altın satış: 2.750,00
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın alış: 607,61
18 ayar altın satış: 607,69