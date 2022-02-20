Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.02.2022 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2022 09:14
    ABONE OL

    20 Şubat altın fiyatları 2022: Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu?

    Hafta sonu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mart ve Nisan ayını işaret etti ve uyarılarda bulundu. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? Altın düşecek mi, artacak mı? İşte Memiş'ten altın yorumu ve 20 Şubat altın fiyatları 2022...

    20 Şubat altın fiyatları 2022

    Altın fiyatları gündemde yer alıyor. Özellikle yatırımcılar altındaki hareketliliği yakından takip ediyor. 20 Şubat altın fiyatları haberimizde! Gram bugün güne yükseliş ile başladı. Bir önceki kapanışı 829,21 TL'den yapan gram altın bugün 832,45 TL'den satılıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Altın uzmanı İslam Memiş "Herkes görecek" dedi ve Mart ve Nisan aylarında birçok şeyin değişeceğinin altını çizdi. İşte Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? sorularının yanıtı ve Memiş'in güncel altın yorumu...

    20 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 832,34

    Gram altın satış: 832,45

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.353,00

    Çeyrek altın satış: 1.375,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.713,00

    Yarım altın satış: 2.750,00

    18 AYAR ALTIN NE KADAR?

    18 ayar altın alış: 607,61

    18 ayar altın satış: 607,69

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.410,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.479,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 756,65

        22 ayar bilezik satış: 761,84

        İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Mart ya da Nisan ayında gerçekleşeceğini söylediği o flaş gelişmeler:

        "Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı.
        Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum.

        Bankalara kafa tutan "Müşteri benim, kralları ben koyarım" diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek."

        Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar!

        Dünyada kural koyucular şirketlere sadece "tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat" görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı.

        Sistem "para kontrolü ben de" diyor.
        Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan'da 'Anlatacaklar'

        -Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan'da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar "şirketler batıyor" diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek.

            Türkiye'de de patırtı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey.
            "Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs" lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler.
            Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki.

            Bunu neden mi anlattım?
            Mart ve Nisan'da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek. Farklı manşet ve iflas olarak anlatacaklar.
            İnsanlar dünyada kriz başladı diyecek.
            Siz büyük fotoğrafın haberini önceden bilin.
            Hatırlatırım zamanı geldiğinde."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Altın için flaş tahmin! 2022 sonu için rakam verildi
            Haberler Ekonomi 20 Şubat altın fiyatları 2022: Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu?
                SON DAKİKA