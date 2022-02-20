20 Şubat altın fiyatları 2022: Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu?

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Mart ya da Nisan ayında gerçekleşeceğini söylediği o flaş gelişmeler:

"Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı.

Mart veya Nisan'da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum.

Bankalara kafa tutan "Müşteri benim, kralları ben koyarım" diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek."

Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar!