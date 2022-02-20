EYT’liye maaş formülü! yeni düzenlemede ücretler nasıl olacak? Kimler emekli maaşı alabilecek?





3 DÖNEM VAR

EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmalarından sonra maaş hesapları üç dönem olarak yapılacak. Buna göre 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. Ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Bu durumda emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınmış olacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak. Üç dönemde farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkartılmış olacak.