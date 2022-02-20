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    EYT’liye maaş formülü! yeni düzenlemede ücretler nasıl olacak? Kimler emekli maaşı alabilecek?

    Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar yeni düzenleme ile emekli maaşına kavuşabilecek. Emekli maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek.

    EYT’liye maaş formülü

    9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler bu düzenlemeyle emeklilik imkanına kavuşabilecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık şartı bulunuyor. Prim şartında da işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün şartları bulunuyor.



    3 DÖNEM VAR
    EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmalarından sonra maaş hesapları üç dönem olarak yapılacak. Buna göre 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. Ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Bu durumda emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınmış olacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak. Üç dönemde farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkartılmış olacak.



    MALİYET HESABI
    EYT yasasından kimlerin hangi şartlarda yararlanacağı üzerindeki çalışmalarla birlikte mali yönü de ele alınacak. Bütçe ile ilgili kısım da hesaplanarak ortaya bir maliyet de çıkmış olacak. Ayrılacak kaynakla birlikte emeklilik hakkı da tanınmış olacak.

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    Haberler Ekonomi EYT’liye maaş formülü! yeni düzenlemede ücretler nasıl olacak? Kimler emekli maaşı alabilecek?
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