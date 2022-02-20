Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Doğalgaz desteği rehberi! Başvuran 450- 1.150 TL alacak...

    Milyonlarca vatandaşın beklediği doğalgaz desteği başvuruları başladı. Peki nasıl başvuru yapılacak? Ne kadar destek verilecek? Kimler yararlanabilir? İşte tüm cevaplar...

    Doğalgaz desteği rehberi

    Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği doğalgaz desteğine başvurular başladı. İşte doğalgaz desteğinin nasıl alınacağı ile ilgili soruların cevapları...



    ■ Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler nasıl başvuru yapacak?
    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne e- devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardimbasvuru- hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek. Bir de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılabilir.



    ■ Ne kadar ve ne zaman destek verilecek?
    Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişecek. Bu ödemeler yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek.



        ■ Kimler yararlanabilir?
        Doğalgaz desteğinden Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane faydalanabilecek. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek.



        ■ Ödemeler nasıl olacak?
        Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak. (Fatma Göksu)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliliğe sağlık ayarı
        Haberler Ekonomi Doğalgaz desteği rehberi! Başvuran 450- 1.150 TL alacak...
            SON DAKİKA