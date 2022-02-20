Doğalgaz desteği rehberi! Başvuran 450- 1.150 TL alacak...

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği doğalgaz desteğine başvurular başladı. İşte doğalgaz desteğinin nasıl alınacağı ile ilgili soruların cevapları...
■ Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler nasıl başvuru yapacak?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne e- devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardimbasvuru- hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek. Bir de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılabilir.
■ Ne kadar ve ne zaman destek verilecek?
Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişecek. Bu ödemeler yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek.