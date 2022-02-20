10 yıl çalışana tazminat hakkı! 3.600 gün çalışanlar hem emeklilik hem de kıdem tazminatı kazanıyor!





YUMURTA ZAMMINA İNCELEME

Ticaret Bakanlığı KDV indirimi öncesi fiyat artırarak KDV indiriminin etkilerini ortadan kaldırdıkları iddialarını araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır." denildi. Açıklamada, bu iddianın; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.



MİGROS'A SORUŞTURMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını bildirdi. Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini de kullandı. Migros dağıtım merkezlerinde çalışan işçiler yüzde 8 zam önerildiği gerekçesiyle bir süredir eylem yapıyor ve primlerle birlikte saatlik 4 TL ek zam istiyordu. Bunun üzerine bazı işçiler işten çıkartılmıştı.



İTHALATA YASTIK ALTI FORMÜLÜ

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) tarafından hayata geçirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile yıllık 100 ton yastın altı altının toplanması hedefleniyor. Türkiye'nin yıllık toplam altın ithalatının ortalama 200 ton olduğu hesaplandığında, yastık altı altınlarla ithalatın yüzde 50'sinin yastık altı altınlarla önlenmesi planlanıyor. İAR CEO'su Ayşen Esen "KAD-SİS kapalı devre bir teknolojik altyapıya sahip. Vatandaştan Altın değerleme noktalarında alınan altın has altın olarak kaç gramsa vatandaşın bankadaki altın hesabına direkt geçiyor. Hesabınızdan altın çekmek istediğinizde telefonunuza bir şifre gönderiyor. Bu şifre ile birlikte 3 gün içinde istediğiniz Altın Değerleme Nokta'sından altınınızı alabilirsiniz" dedi.



TEKNOSA YATIRIMI ARTIRIYOR

Teknosa, cirosunu yüzde 34'lük büyüme ile 7,5 milyar TL'ye, net kârını da 131,5 milyon TL'ye çıkardı. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, "2022 yılında da mevcut işlerimizi geliştirerek, etki alanımızı genişleterek ve işimizi dönüştürerek sürdürülebilir büyümeye odaklanacak, yatırımlarımızı buna göre şekillendireceğiz. Bu yıl, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 70 milyon TL'lik yatırımın 2,5 katı seviyesinde 169 milyon TL'lik yatırım planlıyoruz" dedi.



YÜZDE 5 BÜYÜYECEĞİZ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye'nin geçen sene yüzde 10'un üzerinde bir büyüme kaydettiğini ifade ederek, bu yıl yüzde 5 civarında bir büyüme yakalanacağını kaydetti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşma Toplantısı'nda konuşan Çakar, enflasyon rakamlarına değinerek, "Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek" diye konuştu.

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