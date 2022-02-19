Yılda 2 kez doğalgaz desteği (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteğine başvuruların dün başladığını söyledi.



Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Yanık, şöyle konuştu: "Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450-1150 lira arasında değişecek. Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. Hak sahipleri PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek."









YENİ MÜŞTERİDE 14 YILIN REKORU

Turkcell Grubu'nun 2021'de toplam gelirleri önceki yıla göre yüzde 23.4 artışla 35.9 milyar, net kârı da yüzde 18.7 artarak 5 milyar liraya ulaştı. 2021'de 2.7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attıklarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi katlayarak hayata geçirdik. Faturalı müşterilerimizin mobil müşteriler içindeki payı ise toplam 1.7 milyon net faturalı müşteri kazanımı ile yüzde 66.4'e çıktı" dedi. "2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi ve yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimizi koruyoruz" ifadesini kullanan Murat Erkan, maliyet artışlarının tarifelere yansıyıp yansımadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Reaksiyonu hızlı olan bir iş kolunda değiliz, müşterilerimiz kontratlı. Bu yüzden başından bu yana haberleşme sektörü enflasyon içinde enflasyonu düşürücü etkisi olan bir sektör."



YABANCIYA KONUT SATIŞI REKOR KIRDI

Türkiye genelinde Ocak ayında 88 bin 306 konut satışı gerçekleştirildi. Ocak'ta satılan konut sayısı 2021'in Aralık ayına göre yüzde 61 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25.1 arttı. Geçen yıl 58.5 bin adetle Türkiye'de rekor konut alımına imza atan yabancılar, 2022'ye de hızlı başladı. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışı 4 bin 186 olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamına ulaşıldı.



NEF'TEN 4 YENİ ARSA PROJESİ

NEF, Nef Arsa ile yatırımlarına devam ediyor. 7 Nef Arsa projesinden Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz'da satışlar tamamlanırken; Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı'nın satışları sürüyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yıl Marmara ve Ege şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 arsa projesini devreye alacaklarını söyledi.







TAMAMEN DUYGUSAL!

Japonya'daki bilim insanları bir çocuk robot geliştirdi. Nikola adlı robotun mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti duygularını ifade etmesini sağlayan hareketli yüz kaslarına sahip olduğu açıklandı. Çocuk robot, şu anda bir gövdeden yoksun olsa da geliştiricileri yakın gelecekte kullanılacağını umuyor. Projeyi yöneten Wataru Sato, "Bizimle duygusal olarak iletişim kurabilen Anroid, yaşlı insanlara bakmak gibi çok çeşitli gerçek yaşam durumlarında faydalı olacak ve insan refahını teşvik edecek" dedi.





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