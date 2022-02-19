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    • Ekonomi
    • 20.02.2022 10:59
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    • 20.02.2022 10:59
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    Cüzdanlara ilaç olacak! Ve netleşti! PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var!

    Ödemelerini 3 ay erteleyerek, maaşını PTT'den alan bütün emeklilerin, PTT vasıtasıyla kullandıkları başka banka kredilerinin kapatılması amacıyla özel bireysel kredisi verilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler amacıyla, tekrardan yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin resmen imdadına yetişiyor.

    takvim.com.tr
    PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var!

    Emekli kişilerin PTT vasıtasıyla kullandıkları başka bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel tüketici kredisi PTT vasıtasıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında bütün emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha basit bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin bütün borçlarının kapatılması hedefleniyor. İşte emeklileri kredi borçlarından kurtaracak en iyi çözüm...

    2022 senesinde emeklilere oluşturulan yeni zam oranlarının sonrasında borçlarını kapamak amacıyla makul finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar doğrultusundan yayılan cazip teklifleri incelemeye başladı. PTT ise emekliye özel borç aktarımı dahil olmak üzere çoğu seçenek kredi sağlayarak çoğu gereksinimlerine yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.

    PTT'den Emekliye 80 Bin Lira Destek Verilecek!

    PTT'nin emeklilere yönelik finansman takviyeleri sürat kesmeden devam ediyor. Genellikle son dönemde acil nakit gereksinimleri amacıyla kredi kullanma yolunu tercih eden çoğu vatandaş, çoğalan nakit gereksinimlerini bu sayede karşılamayı hedefliyor.

        Kredi borçlarını ödemekte zorlanan emekliler ise devayı gene kredilerde arayarak bu kez borç kapatma kredileri ile 2022 senesini borçlarından kurtularak tamamlamak istiyorlar. PTT'nin borç kapatma kredilerinin yanı sıra acil nakit gereksinimlerine yönelik cazip kredi fırsatları da devam ediyor.

        80 bin lira kredi amacıyla %2,29'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır. Emekli maaşını PTT üzerinden alan bütün vatandaşlar amacıyla cazip kredi ve bankacılık hizmetleri yayınlayan PTT, 2022 senesinde da emeklinin gereksinim duyduğu nakit problemlerinin çözümünü sağlamaya hazırlanıyor.

        PTT Emekli Kredisi Nasıl Alınır?

        Emekli maaşını PTT'den alan ve emekliye özel PTT kredilerinden yararlanmak amacıyla tespit edilen şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar, Türkiye genelindeki bütün PTT şubelerine giderek ya da süratli müracaat kanallarını kullanarak PTT kredilerinden yararlanabilmektedir. Hem de PTT doğrultusundan SMS ile emekliye 50.000 TL'ye kadar kredide verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Cüzdanlara ilaç olacak! Ve netleşti! PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var!
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