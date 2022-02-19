Cüzdanlara ilaç olacak! Ve netleşti! PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var!

Emekli kişilerin PTT vasıtasıyla kullandıkları başka bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel tüketici kredisi PTT vasıtasıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında bütün emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha basit bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin bütün borçlarının kapatılması hedefleniyor. İşte emeklileri kredi borçlarından kurtaracak en iyi çözüm...
2022 senesinde emeklilere oluşturulan yeni zam oranlarının sonrasında borçlarını kapamak amacıyla makul finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar doğrultusundan yayılan cazip teklifleri incelemeye başladı. PTT ise emekliye özel borç aktarımı dahil olmak üzere çoğu seçenek kredi sağlayarak çoğu gereksinimlerine yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.
PTT'den Emekliye 80 Bin Lira Destek Verilecek!
PTT'nin emeklilere yönelik finansman takviyeleri sürat kesmeden devam ediyor. Genellikle son dönemde acil nakit gereksinimleri amacıyla kredi kullanma yolunu tercih eden çoğu vatandaş, çoğalan nakit gereksinimlerini bu sayede karşılamayı hedefliyor.