Cüzdanlara ilaç olacak! Ve netleşti! PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var!

Emekli kişilerin PTT vasıtasıyla kullandıkları başka bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel tüketici kredisi PTT vasıtasıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında bütün emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha basit bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin bütün borçlarının kapatılması hedefleniyor. İşte emeklileri kredi borçlarından kurtaracak en iyi çözüm...