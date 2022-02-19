Kadın işçi alana ayda 320 euro! Başvurular 21 Şubat’ta başlıyor

İstihdama yeni destek geliyor. 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi', kısa adıyla Women UP projesi ile kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için aylık 320 euroya kadar hibe verilecek.
E-DEVLET'TEN BAŞVURULACAK
İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa'da hayata geçirilen projenin, 20 ayı destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanması öngörülüyor.
Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, "Projeye başvurular 21 Şubat'tan itibaren e-Devlet üzerinden alınacak, istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek" dedi.