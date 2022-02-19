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    Kadın işçi alana ayda 320 euro! Başvurular 21 Şubat’ta başlıyor

    Kadın istihdamına yeni destek için başvurular 21 Şubat’ta başlıyor. 7 ilde 4 bin kadın girişimciye, işe alacağı kadın personel için ayda 320 euroya kadar destek verilecek...

    Çığıl Ön Yener
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    Kadın işçi alana ayda 320 euro

    İstihdama yeni destek geliyor. 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi', kısa adıyla Women UP projesi ile kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için aylık 320 euroya kadar hibe verilecek.



    E-DEVLET'TEN BAŞVURULACAK
    İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa'da hayata geçirilen projenin, 20 ayı destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanması öngörülüyor.



    Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, "Projeye başvurular 21 Şubat'tan itibaren e-Devlet üzerinden alınacak, istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek" dedi.



        Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç da projenin yüzde 85'inin AB tarafından finanse edilen 29.5 milyon euroluk bir proje olduğunu ve doğrudan hibe kapsamında 7 ilde toplamda 4 bin kadın girişimciye fayda sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kadın girişimcilere, bir önceki yıldaki sigortalı sayısına ilave olarak bir kadını dahil etmesi durumunda işçilik maliyetinin yüzde 65 oranını geçmemek üzere 320 euroya kadar aylık doğrudan hibe verilecek. Teşvik uygulamalarından da yararlanan bir işveren için ilave istihdam şartı taşıdığından dolayı 18 ay primi devlet tarafından ödenecek, vergisi ise hazine tarafından karşılanacak."

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        Haberler Ekonomi Kadın işçi alana ayda 320 euro! Başvurular 21 Şubat’ta başlıyor
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