Kadın işçi alana ayda 320 euro! Başvurular 21 Şubat’ta başlıyor





Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç da projenin yüzde 85'inin AB tarafından finanse edilen 29.5 milyon euroluk bir proje olduğunu ve doğrudan hibe kapsamında 7 ilde toplamda 4 bin kadın girişimciye fayda sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Kadın girişimcilere, bir önceki yıldaki sigortalı sayısına ilave olarak bir kadını dahil etmesi durumunda işçilik maliyetinin yüzde 65 oranını geçmemek üzere 320 euroya kadar aylık doğrudan hibe verilecek. Teşvik uygulamalarından da yararlanan bir işveren için ilave istihdam şartı taşıdığından dolayı 18 ay primi devlet tarafından ödenecek, vergisi ise hazine tarafından karşılanacak."

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