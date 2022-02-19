Koleksiyon Mobilya halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman?

Koleksiyon Mobilya halka arz işlemlerine dair bilgiler son günlerin en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. SPK haftalık bültenine göre Koleksiyon Mobilya'nın ilk halka arzı onaylandı. Şimdi ise şirketlerin halka arzına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman? Koleksiyon Mobilya halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin ilk halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.
Kurul, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,5 milyar lira, Arçelik AŞ'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı başvurusunu onayladı.
SPK, VakıfBank ve Halkbank'ın sermayelerinin 13.400.000.000 lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
SPK, Bireysel portföy yönetim hizmeti verilen müşteri için yapılan işlemler neticesinde,Hedef Holding A.Ş. paylarının halka arzında Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım esaslarına uygun olmayan bir duruma sebep olunması nedeniyle Aura Porföy Yönetimi ve Strateji Portföy Yönetimine toplam 691 bin 678 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.
KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Sorunun cevabı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.