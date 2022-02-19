Fazla mesaiye GPRS ile takip

Bir ilaç firmasında çalışan genç, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle iş mahkemesinin yolunu tuttu. Ancak mahkeme, çalışanın fazla mesai ücreti alacağı talebinin reddine karar verdi.
Devreye Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, fazla mesainin ispatında diğer delillerle birlikte telefon GPRS kayıtlarının da delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.
İş mahkemesinin kararını bozan Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararında, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek fazla çalışma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen sebepten dolayı bozulmasına oybirliğiyle karar verildi."
Devreye Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, fazla mesainin ispatında diğer delillerle birlikte telefon GPRS kayıtlarının da delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.
İş mahkemesinin kararını bozan Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararında, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek fazla çalışma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen sebepten dolayı bozulmasına oybirliğiyle karar verildi."