Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: İşletmelere indirimli fatura

    A Haber'de Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.

    İşletmelere indirimli fatura
    A Haber'de Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.



    Ticarethaneler ve cemevlerine yönelik yapılan çalışmanın detaylarını paylaştı.

    Dönmez, "Küçük işletmelerin tamamını kapsayacak kademe oluşturacağız. Esnafa yüzde 20-25 civarında indirim olacak. 130 bin dernek ve vakfın faturası da yarı yarı düşecek" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Dönmez’den A Haber’de önemli açıklamalar
    Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: İşletmelere indirimli fatura
        SON DAKİKA