Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: İşletmelere indirimli fatura

A Haber'de Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.
Ticarethaneler ve cemevlerine yönelik yapılan çalışmanın detaylarını paylaştı.
Dönmez, "Küçük işletmelerin tamamını kapsayacak kademe oluşturacağız. Esnafa yüzde 20-25 civarında indirim olacak. 130 bin dernek ve vakfın faturası da yarı yarı düşecek" dedi.
Ticarethaneler ve cemevlerine yönelik yapılan çalışmanın detaylarını paylaştı.
Dönmez, "Küçük işletmelerin tamamını kapsayacak kademe oluşturacağız. Esnafa yüzde 20-25 civarında indirim olacak. 130 bin dernek ve vakfın faturası da yarı yarı düşecek" dedi.