Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: İşletmelere indirimli fatura

Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.

Ticarethaneler ve cemevlerine yönelik yapılan çalışmanın detaylarını paylaştı.Dönmez, "Küçük işletmelerin tamamını kapsayacak kademe oluşturacağız. Esnafa yüzde 20-25 civarında indirim olacak. 130 bin dernek ve vakfın faturası da yarı yarı düşecek" dedi.