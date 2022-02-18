2022 Pancar alım kesin fiyatı! Pancar ödemeleri hesaplara yatıyor... Pancar paraları ne zaman yatacak?

PANCAR PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Pancar ödemeleri cuma günü hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır.