Türkiye Ekonomi Modeli ile hayata geçirilen kur korumalı hesaplarda 2 ayda 452 milyar lira birikti

Bu kapsamda, 21 Aralık'ta yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tüzel kişilerin döviz ve altın varlıklarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin düzenleme de 11 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Döviz tevdiat hesapları ile altın hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi düzenlemeleri hayata geçirilirken bu kapsamda dönüşen mevduat ve katılım hesabı tutarları zorunlu karşılıktan muaf tutuldu. Tüzel kişilerin de TL vadeli hesaplara dönüşüm sağlaması halinde belli koşullarda bu mevduatların kredilerde teminat sayılması yönünde düzenlemeye gidildi.