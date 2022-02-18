Türkiye Ekonomi Modeli ile hayata geçirilen kur korumalı hesaplarda 2 ayda 452 milyar lira birikti

Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira bakiyeye ulaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık 2021'deki kabine toplantısının ardından Türkiye ekonomisinde yeni finansal alternatifleri ve ekonomik tedbirleri devreye alacaklarını açıklamıştı. Bu doğrultuda, döviz kurlarındaki atakları durdurmak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli ile kur korumalı mevduat ve katılma hesapları işleme konuldu.
Bu kapsamda, 21 Aralık'ta yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tüzel kişilerin döviz ve altın varlıklarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin düzenleme de 11 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
Döviz tevdiat hesapları ile altın hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi düzenlemeleri hayata geçirilirken bu kapsamda dönüşen mevduat ve katılım hesabı tutarları zorunlu karşılıktan muaf tutuldu. Tüzel kişilerin de TL vadeli hesaplara dönüşüm sağlaması halinde belli koşullarda bu mevduatların kredilerde teminat sayılması yönünde düzenlemeye gidildi.