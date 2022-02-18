PNSLN hisse ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? Hisse yorum...

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz işlemleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Bilindiği üzere talep toplama işlemleri 9-10-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, PNSLN hisse ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
PANELSAN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
İşte yapılan açıklama:
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
21.000.000
Baz Fiyat (TL)
10,2
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
9-11/02/2022