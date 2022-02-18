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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 11:00
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    • 18.02.2022 11:00
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    PNSLN hisse ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? Hisse yorum...

    PNSLN hisse halka arza dair detaylar sık sık araştırılıyor. Panelsan halka arz talep toplama döneminin geçen hafta son bulmasıyla birlikte gözler borsada ne zaman işlem göreceğine çevrildi. Paylar, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edildi. Peki, PNSLN hisse ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? İşte detaylar...

    Panelsan halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

    Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz işlemleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Bilindiği üzere talep toplama işlemleri 9-10-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, PNSLN hisse ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    PANELSAN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    İşte yapılan açıklama:

    Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
    Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
    21.000.000

    Baz Fiyat (TL)
    10,2

    İşlem Göreceği Pazar
    Ana Pazar

    Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
    2.000.000

    İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
    18/02/2022

    Halka Arz Yöntemi
    Borsa Dışında (Off the Exchange)

    Halka Arz Tarihi
    9-11/02/2022

        Açıklamalar

        Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 21.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 75.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,20 TL/pay baz fiyat, "PNLSN .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Ekonomi PNSLN hisse ne zaman işlem görecek? Panelsan halka arz borsa kodu nedir? Hisse yorum...
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