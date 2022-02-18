ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi! Kiralar cüzdanları yakmaya başlamıştı, devlet yardım elini uzattı!

Kentsel dönüşüm kira yardımı illere göre belirlenmekte olup her yıl tespit edilen sayılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taraından ilan edilir. Rakamlar belirlenirken genellikle bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı doğrultusundan belirtiler tekrardan değerleme seviyesi rakamını baz alır. Kira yardımı alabilmek isteyen vatandaşların müracaat yapabilecekleri bir başka kurum ise Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma dernekleridir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gereksinim sahiplerine barınma ve besin yardımları olmak üzere çok sayıda yardımda bulunmaktadır.
2022 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ZAMMI KAÇ TL?
Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara Bakanlık her ay sabit olarak kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi yapmakta olup söz hususu sayılar senelik olarak belirlenmektedir. 2020 yılında oluşturulan zammın sonrasında 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sayılarına zam yapılmadan aynı sayılar üzerinden liste yenilenmişti. 2022 yılı amacıyla ise işlemler başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlamında söz hususu sayılar her yıl Haziran ayında açıklanıyordu. Fakat geride bıraktığımız yıl zam yapılmadan sayıların teyit edilerek aynı tutarda ödenmeye devam edilmesi nedeniyle bu yıl zam miktarlarının daha erken açıklanabileceği belirtiliyor.
Şu anda sahip olunan sayılarla Ankara, İstanbul ve İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı 1.150 TL olarak ödenirken memur lojman kiraları amacıyla meşru zam seviyesi yüzde 18 olarak ilan edilmişti. Bu miktar üzerinden kentsel dönüşüm kira yardımı zam seviyesi açıklanması halinde ise 3 büyük kentte 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı 1.357 liraya yükseltilecek.