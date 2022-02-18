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    • Ekonomi
    • 19.02.2022 08:40
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    • 19.02.2022 08:40
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    ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi! Kiralar cüzdanları yakmaya başlamıştı, devlet yardım elini uzattı!

    2022 kentsel dönüşüm kira yardımı zam düzeyi merakla beklenmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı ne süre açıklanacak? Öte yandan geçim bozukluğu çeken dar gelirli vatandaşlar hedefiyle ise Kaymakamlık ile Sosyal Hizmetler kira yardımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kiracılara müjdeli haberler peş peşe geldi!

    takvim.com.tr
    ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi

    Kentsel dönüşüm kira yardımı illere göre belirlenmekte olup her yıl tespit edilen sayılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taraından ilan edilir. Rakamlar belirlenirken genellikle bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı doğrultusundan belirtiler tekrardan değerleme seviyesi rakamını baz alır. Kira yardımı alabilmek isteyen vatandaşların müracaat yapabilecekleri bir başka kurum ise Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma dernekleridir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gereksinim sahiplerine barınma ve besin yardımları olmak üzere çok sayıda yardımda bulunmaktadır.

    2022 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ZAMMI KAÇ TL?

    Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara Bakanlık her ay sabit olarak kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi yapmakta olup söz hususu sayılar senelik olarak belirlenmektedir. 2020 yılında oluşturulan zammın sonrasında 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sayılarına zam yapılmadan aynı sayılar üzerinden liste yenilenmişti. 2022 yılı amacıyla ise işlemler başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlamında söz hususu sayılar her yıl Haziran ayında açıklanıyordu. Fakat geride bıraktığımız yıl zam yapılmadan sayıların teyit edilerek aynı tutarda ödenmeye devam edilmesi nedeniyle bu yıl zam miktarlarının daha erken açıklanabileceği belirtiliyor.

    Şu anda sahip olunan sayılarla Ankara, İstanbul ve İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı 1.150 TL olarak ödenirken memur lojman kiraları amacıyla meşru zam seviyesi yüzde 18 olarak ilan edilmişti. Bu miktar üzerinden kentsel dönüşüm kira yardımı zam seviyesi açıklanması halinde ise 3 büyük kentte 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı 1.357 liraya yükseltilecek.

        KAYMAKAMLIK, SOSYAL YARDIMLAŞMA KİRA YARDIMI YAPIYOR MU, BAŞVURU FORMU VE ŞARTLARI NELER?

        Kira yardımı alabilmek isteyen vatandaşların müracaat yapabilecekleri bir başka kurum ise Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma dernekleridir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gereksinim sahiplerine barınma ve besin yardımları olmak üzere çok sayıda yardımda bulunmaktadır. Yaşadığınız kentte tespit edilen Kaymakamlık binasından husus ile ilgili bilgi alabileceğiniz gibi Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu Telefon Hattı ve Alo 144 Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardım Hattı telefon numaraları üzerinden de bilgi alabilirsiniz.

        KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara bakanlık tarafından taşınma desteği veriliyor. Verilen yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar neler yapması gerekliliğini merak ediyorlar. Kira yardımı almak isteyen dar gelirli vatandaşlar Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu Telefon Hattı üzerinden bilgi alabiliyor. Kentsel dönüşüm kira yardımına müracaatta bulunmak isteyenler riskli yapının yıkım tarihinden itibaren 3 ay içinde bu ildeki belediyeye müracaat yapmaları yeterli oluyor.

        KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        -Başvuru Formu -Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

        - Konut ya da İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

        - Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri doğrultusundan imzalanmış ve mühürlü)

        - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

        - Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Halk Bankası )
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        Haberler Ekonomi ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi! Kiralar cüzdanları yakmaya başlamıştı, devlet yardım elini uzattı!
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