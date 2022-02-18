ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi! Kiralar cüzdanları yakmaya başlamıştı, devlet yardım elini uzattı!

Kentsel dönüşüm kira yardımı illere göre belirlenmekte olup her yıl tespit edilen sayılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taraından ilan edilir. Rakamlar belirlenirken genellikle bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı doğrultusundan belirtiler tekrardan değerleme seviyesi rakamını baz alır. Kira yardımı alabilmek isteyen vatandaşların müracaat yapabilecekleri bir başka kurum ise Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma dernekleridir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gereksinim sahiplerine barınma ve besin yardımları olmak üzere çok sayıda yardımda bulunmaktadır.